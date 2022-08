© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Le chantier de réalisation de la voie express reliant Tiznit à Dakhla se poursuit comme prévu. L'impact positif du projet commence à se faire ressentir chez les transporteurs de marchandises avant même la fin des travaux.

Les travaux de la voie express Tiznit-Dakhla avancent à un rythme soutenu. Ce chantier titanesque qui s’étale sur une distance de 1.055 km affiche, à ce jour, un taux de réalisation de 76%. Les travaux se poursuivent dans la région Dakhla-Oued Eddahab à un rythme soutenu.

Selon les données récupérées auprès de la direction provinciale de l'équipement et de l'eau à Dakhla, le premier lot des travaux de la voie express dans la région a mobilisé un investissement de 112 millions de dirhams et s’étale sur une distance de 44 km reliant Oued Lakraâ à Bir Anzarane. Le deuxième lot qui concerne l’élargissement de la route nationale n°1 sur l’axe Bir Anzarane/ El Argoub sur une distance de 48 km a mobilisé une enveloppe budgétaire de 109 millions de dirhams.

Les travaux du troisième tronçon s’étalent entre El Argoub et le point kilométrique 40 sur une distance de 35 km avec un investissement de 89 millions de dirhams. La dernière partie concerne l’aménagement de la route à l’entrée de la ville de Dakhla, soit près de 34 km de travaux pour un investissement de 81 millions de dirhams.

«Ce grand projet a eu un impact très positif et instantané sur le flux du transport et l’activité commerciale avec les pays de l’Afrique subsaharienne. Nous avons réussi à réduire la durée des trajets et à garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de cette route, en premier lieu les camionneurs, transporteurs de marchandises», s’est réjoui dans une déclaration pour Le360, Rachid El Jaoui, directeur provincial de l’équipement et de l’eau à Dakhla.

Objet d’une convention de partenariat signée devant le roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte, la voie express Tiznit-Dakhla, s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud du Royaume.

Ce projet d’envergure, dont le coût global de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dirhams, constitue un levier structurant pour le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume.