Crédit bancaire: légère baisse en octobre

Le ralentissement de la progression des concours au secteur non financier reflète celui de la croissance des crédits alloués aux sociétés non financières tant privées que publiques respectivement à 1,5% après 2%, et à 2,7% après 14,9% le mois dernier, explique Bank Al-Maghrib.

En revanche, la progression des prêts aux ménages a pratiquement stagné à 1%, avec une accélération de la croissance des crédits aux particuliers de 2,1% à 2,5%, et une accentuation de la baisse des concours aux entrepreneurs individuels de -7,2% à -10,6%.

Par objet économique, l’évolution des concours bancaires au SNF reflète un ralentissement de la croissance des facilités de trésorerie de 5,1% à 0,9% et de celle des crédits à l’équipement de 8,3% à 7,4%, une quasi-stagnation de l’évolution des prêts à l’immobilier à 2% ainsi qu’une progression des crédits à la consommation de 1,5% après 1,1%.

En ce qui concerne les créances en souffrance (CES), elles se sont quasiment stabilisées à 3,5% et leur ratio au crédit s’est situé à 8,8%.