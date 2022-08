© Copyright : DR

Dans un communiqué, le spécialiste du couscous et de pâtes alimentaires, Dari Couspate, annonce l'acquisition d'une unité de production de couscous installée en Belgique. Objectif: donner une nouvelle impulsion à sa stratégie de développement à l'international.

A travers cette acquisition, Dari Couspate étend le périmètre de ses activités industrielles à l'international et ouvre la voie à de nouvelles perspectives de croissance complémentaires à l'activité d'exportation de la société, souligne l’entreprise cotée à la Bourse de Casablanca dans son communiqué.

La nouvelle unité, dotée d'équipements industriels de dernière génération, bénéficiera de l'expertise et du savoir-faire industriel et commercial de Dari Couspate dans le domaine du couscous et des pâtes alimentaires pour proposer des produits aux meilleurs standards de qualité, ajoute la même source.

Portée par Dari Foods International, nouvelle filiale belge de Dari Couspate, l'activité de cette unité de production démarrera dans le courant du 4e trimestre 2022.