Coronavirus. Les vols RAM vers Milan et Venise suspendus

De source sûre, Le360 apprend que RAM suspend, dès ce dimanche 8 mars, ses vols de et vers les villes italiennes de Milan et Venise, à cause de l'épidémie de coronavirus qui se propage actuellement dans le nord du pays. Les habitants de Lombardie et de Vénétie sont actuellement confinés.

RAM suspend provisoirement ses vols de et vers Milan et Venise, deux villes italiennes particulièrement concernées par la propagation de l'épidémie de coronavirus covid-19. Une décision effective dès ce dimanche 8 mars, nous apprend une source sûre. Les habitants de Milan et sa région sont actuellement confinés à leur domicile, ainsi que ceux de la Lombardie, dont les autorités ont interdit de facto toute arrivée ou départ de voyageurs. «Il est donc certain que toutes les autres compagnies vont agir de même», assure notre source. Il en va de même pour la Vénétie, dont les habitants sont également en quarantaine. Coronavirus. Pénurie de masques et de gels hydroalcooliques: les pharmaciens saisissent le parquet (Document) La réouverture de ces deux lignes par RAM devrait intervenir début avril, avec le retour du beau temps et la baisse du risque de contamination par le coronavirus. RAM dessert la destination Milan par un vol quotidien, et Venise à raison de trois fois par semaine. Au Maroc, deux personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus covid-19 et sont actuellement sous surveillance médicale à l'hôpital de Casablanca. Il s'agit d'un homme et d'une femme, arrivés séparément au Maroc, en provenance d'Italie. Leur cas a été diagnostiqué sur le sol marocain.

Par Tarik Qattab