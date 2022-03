© Copyright : DR

Kiosque360. Après la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19, le conflit ukrainien aura aussi des répercussions sur l’économie française. L'économiste de l'OFCE, Mathieu Plane, prédit une inflation de plus de 5% en 2022. Cet article est une revue de presse du site La Tribune.

La hausse des prix de l’énergie est déjà palpable mais ce n’est que le début. Alors que le pic d’inflation, sous l'effet de la reprise post-Covid-19, devait être temporaire, il risque d’être plus fort et surtout durable dans le temps en raison du conflit ukrainien, comme l’anticipe Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) qui a accordé une interview au site La Tribune le 9 mars.

Aussi, le pouvoir d'achat des ménages français sera durement impacté. «Si les pensions de retraite, les minimas sociaux et le SMIC sont indexés sur l'inflation, ce n'est pas le cas des salaires», comme le rappelle le spécialiste. Même si les revenus devraient augmenter entre 2 et 3%, «les entreprises n'iront pas forcément au-delà».

Pour cet expert, l’inflation qui est aujourd’hui à 3,6% devrait dépasser les 5%, et ce, dans les prochaines semaines. Face à une telle situation que les Français n’ont pas connue depuis des décennies, l’Etat devra agir et «absorber cette hausse». «S'il faut augmenter les pensions de quelques points à 16 millions de retraités pour atteindre 5% par exemple, ce n'est pas neutre... », précise Mathieu Plane.

Malgré la création de plus de 700 000 emplois l'an dernier en France, le chômage devrait également remonter. «Dans ce contexte, les entreprises risquent de moins investir, d'être plus frileuses dans les embauches», prévient-il. Et d’enchaîner:« Comme les prix vont augmenter, la consommation promet de chuter. Nous allons moins dépenser. Par crainte de l'avenir, les Français risquent d'aller moins au restaurant, de moins sortir, de limiter leurs achats, d'agir avec prudence. Et donc l'activité promet de faiblir». Pour Mathieu Plane, un choc économique se dessine… durablement.