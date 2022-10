© Copyright : Fadel Senna / AFP

Kiosque360. La ville de Meknès est en train de confirmer sa position en tant que véritable pôle émergent de l’automobile, avec 10.000 emplois créés les trois dernières années. Le secret? Des compétences locales de haut niveau. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien les Inspirations Eco.

Après l’implantation des géants Aptiv (ex-Leoni) et Yazaki, c’est l’américain Lear Corporation qui a lancé, mardi dernier, sa nouvelle usine à Meknès. Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que «cette usine est un signe de renouvellement de la confiance dans la ville de Meknès qui regorge de compétences de haut niveau et jouit de l’appui des autorités locales et des pouvoirs centraux dont le ministère du Commerce et de l’industrie, et ce, en application des Hautes Orientations Royales relatives à la promotion de l’investissement et l’encouragement de l’emploi en faveur des jeunes».

Avec cette nouvelle ouverture, le groupe Lear est désormais doté de 16 usines à travers le Royaume et emploie plus de 18.000 personnes. «La concrétisation de ce projet témoigne de la relation exemplaire et fluide que nous tenons avec les autorités et les responsables de la région. Elle dénote également du dynamisme que connaît l’industrie automobile au Maroc et traduit l’ouverture du groupe sur l’environnement international», précise le groupe amérocain, cité par le quotidien Les Inspirations Eco.



«Avec l’installation de ce nouvel acteur de référence mondiale, la région confirme sa vocation de développement de l’écosystème des industries de mobilité, marquée par la présence d’acteurs de renommée», écrit le quotidien.

Il s’agit notamment d’Alstom avec sa nouvelle unité de transformateurs embarqués, Delphi, spécialisé dans la fabrication de câblage électrique pour l’industrie automobile, Yazaki, expert en faisceaux électriques, Floquet-Monopole, spécialisé dans la fabrication de pièces automobiles, ou encore Alten, qui vient de lancer une branche «Systèmes embarqués automobile et aéronautique» et souhaite, à terme, développer un écosystème ESO (Engineering services outsourcing) au Maroc dans le domaine des systèmes embarqués pour l’automobile et l’aéronautique.

«Notons que durant les trois dernières années, plus de 10.000 emplois ont été créés par les sociétés de l’automobile dans la région». À Meknès, les opportunités du secteur de l’automobile sont ainsi nombreuses grâce à l’optimisation de la chaîne logistique des constructeurs et un capital humain formé et qualifié, avec un turn-over de -1%.

«Outre l’automobile, les secteurs de l’agroalimentaire, le textile et habillement, les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques et cosmétiques offrent également de belles opportunités de développement au niveau de la région», résume Les Inspirations Eco. Autant dire que le meilleur est encore à venir.