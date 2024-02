Comment l’e-visa d’entrée favorise la destination Maroc pour les touristes indiens

«Le Maroc est une destination magnifique qui offre une expérience unique». C’est en ces termes que les touristes indiens décrivent le Royaume. A la faveur de la mise en place de l’e-visa d’entrée au Maroc en janvier 2023, de plus en plus de touristes indiens passent désormais leurs vacances au Maroc, en voyage individuel, familial ou encore de luxe.

Comme l’indique l’hebdomadaire La Vie Éco, l’introduction de l’e-visa a joué un rôle crucial dans cette dynamique, contribuant à faire émerger le Maroc comme une destination de choix pour les ressortissants indiens. A en croire un opérateur touristique du sous-continent, le Maroc attire un nombre croissant de touristes indiens en quête d’expériences uniques.

En marge du Salon OTM (Outbond Travel Market), Pranav Kapadia, fondateur et directeur d’un fournisseur de solutions de voyage réputé en Inde, souligne que «l’année 2023 a été l’une des meilleures pour la destination Maroc en termes du tourisme sortant de l’Inde». Et d’ajouter que «les perspectives d’avenir sont encore plus prometteuses».

D’après l’opérateur touristique, «la mise en place de l’e-visa d’entrée au Maroc sans conditions pour les ressortissants indiens a facilité leurs démarches administratives et a rendu la destination plus accessible que jamais». Pour autant, souligne-t-il, «la perception du Maroc demeure assez nichée sur le marché indien», invitant ainsi les responsables des deux pays à la développer de manière plus significative.

A en croire Pranav Kapadia, «il existe un potentiel beaucoup plus large à exploiter». Mais l’absence de lignes aériennes directes entre l’Inde et le Maroc, représente l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les voyageurs indiens, les obligeant à combiner leur voyage avec une autre destination.

Pour rappel, le nombre de visiteurs indiens a considérablement augmenté au cours de l’année dernière, affichant une hausse de 120% par rapport à 2022, pour atteindre 28.703 touristes. L’ouverture du bureau de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Delhi témoigne de l’intérêt croissant pour le tourisme indien qui devrait dépasser les 42 milliards de dollars d’ici 2024.