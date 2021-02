© Copyright : DR

Kiosque360. Suite à un partenariat avec la FAO, le Maroc met à la disposition des pays africains un fonds fiduciaire de 1,2 million de dollars pour le développement de l’agriculture. Dernier bénéficiaire en date, le Niger. Retour sur une expérience réussie.

Dans le cadre d’un accord signé avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Maroc met à la disposition des pays africains un fonds fiduciaire d’environ 1,2 million de dollars pour favoriser le développement de l’agriculture dans le continent et le renforcement des capacités. Dernier exemple en date: l’inauguration au Niger, mercredi dernier à Niamey, de sa cellule de géomatique et de digitalisation. Son objectif: former des profils experts en matière de traitement des images de télédétection satellitaire et drones et digitaliser la collecte et l’analyse de données.

Cet exemple est le fruit de l’accord tripartite de coopération Sud-Sud signé entre le Maroc, la FAO et le Niger en novembre 2019. Une initiative qui confirme l’engagement ferme du Royaume à accompagner les pays du continent africain dans leur marche vers un développement agricole durable, indique le ministère de l’Agriculture, cité par La Vie Eco. L’hebdomadaire explique ainsi que le Royaume a mis à la disposition des pays africains, à travers le bureau de la Représentation de la FAO au Maroc, un fonds fiduciaire d’environ 1,2 million de dollars pour la période 2014-2020, en faveur d’un appui au développement de l’agriculture en Afrique et du renforcement des capacités, dans le cadre d’un Accord général en appui à la coopération Sud-Sud signé entre le Maroc et la FAO le 23 avril 2014.

Grâce à ce fonds fiduciaire, cinq accords tripartites de coopération Sud-Sud ont été signés entre le Royaume, la FAO et d’autres pays africains, à savoir la République de Guinée, la République de Guinée Bissau, la République du Mali, le Royaume d’Eswatini et la République du Niger. L’accord au profit du Niger était parti, selon la même source, d’une volonté de partager des initiatives de développement endogènes qui ont pour objectif de contribuer à l’inclusion digitale du pays. On apprend également que le projet a permis, à ce jour, de créer au sein du ministère nigérien de l’agriculture et de l’élevage une cellule transversale de géo-technologies et de digitalisation, équipée en matériel et en ressources humaines grâce à une sélection compétitive de 6 ingénieurs de la direction des statistiques et à leur affectation à la cellule.

Dans un discours prononcé au nom du ministre de l’Agriculture en marge de l’inauguration, Loubna El Mansouri, professeure à la filière des sciences géomatiques à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II), a souligné que ce projet constituait un bel exemple de coopération Sud-Sud entre le Royaume du Maroc et la République du Niger. Elle en a profité pour rappeler, à cet égard, que le Maroc a multiplié les initiatives et les actions pour promouvoir la coopération Sud-Sud et renforcer la dynamisation des économies partenaires et leurs savoirs, en redonnant toute son importance au secteur agricole. Pour ce département, l’engagement fort du Royaume dans la coopération Sud- Sud dans les domaines agricole et alimentaire en Afrique prend sa source dans l’expérience accumulée depuis le lancement du Plan Maroc Vert (PMV) en 2008 et, récemment, avec la nouvelle Stratégie Génération Green 2020-2030.