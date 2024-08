Comment le Maroc cherche à séduire les touristes brésiliens

Le Maroc ne cache pas ses ambitions sur le marché touristique brésilien. Présent au Travel Next Minas, un salon professionnel qui a réuni plus de 5.000 acteurs du secteur au Brésil les 16 et 17 août, l’ONMT a déployé ses atouts pour conquérir ce marché prometteur. Avec ses 203 millions d’habitants et une classe moyenne en pleine expansion, le Brésil représente une manne touristique convoitée par le Royaume du Maroc, indique La Vie Éco.

Mohamed Amine El Joudani, country manager de l’ONMT au Brésil, affiche un optimisme contagieux: «le Brésil est le principal pays émetteur de touristes en Amérique du Sud vers le Maroc, avec environ 50.000 touristes chaque année», a-t-il expliqué à l’hebdomadaire.

L’objectif est clair: doubler ce nombre dans les trois prochaines années. Pour y parvenir, l’ONMT mise sur plusieurs leviers, dont la reprise des vols directs entre Casablanca et São Paulo, à partir du 7 décembre.

La stratégie marocaine ne s’arrête pas là. L’ONMT travaille à la formation d’ agents de voyage brésiliens, en étroite collaboration avec de grands tours opérateurs locaux.

L’objectif est de faire du Maroc «une destination incontournable, capable de séduire par sa richesse culturelle, son histoire millénaire et sa gastronomie réputée», écrit La Vie Éco. Le Royaume veut aussi se positionner comme une escale de choix pour les Brésiliens en route vers l’Europe.

Avec l’ouverture récente d’une antenne de l’ONMT à São Paulo, le Maroc affiche donc clairement ses ambitions sur le marché brésilien. Entre vols directs, formation des professionnels et stratégie de communication ciblée, tous les ingrédients semblent réunis pour faire du Brésil un pilier du tourisme marocain dans les années à venir.