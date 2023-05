Circuits de commercialisation: un plan de modernisation des marchés en gestation

Ils sont bien souvent synonymes d’anarchie, de vétusté…et de spéculations. Et c’est pour en finir avec l’image terne des marchés (hebdomadaires, de gros…) que le ministère de l’Intérieur prépare un nouveau plan d’action. Le quotidien Les Inspirations Eco indique ainsi, et dans son édition du mercredi 31 mai, qu’Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, prépare un plan de restructuration et de modernisation de ces espaces. «Le but est de créer des marchés hebdomadaires de nouvelle génération et de restructurer les marchés de gros existants pour mettre un terme à certaines mauvaises pratiques qui perturbent leur fonctionnement», lit-on.

Trois axes majeurs sont mis en avant. Ils concernent la restructuration du réseau national existant, la modernisation des installations des marchés de gros et la diversification de leurs services, ainsi que l’adoption d’un modèle de gestion efficace pour renforcer l’attrait des marchés de gros de fruits et légumes.

S’il été décidé, dès 2020, de doter chaque région du Royaume d’un nouveau marché de gros de nouvelle génération, soit un total de 12 marchés à travers le pays, les premiers projets sortent à peine de terre. Parmi eux, celui de Rabat-Salé-Kénitra, qui devrait être opérationnel dès cette année. Laftit a également assuré que les régions de Fès-Meknès, l’Oriental, Marrakech-Safi et Souss-Massa bénéficieront également de nouveaux marchés de gros dans les années à venir.

La finalité: établir un circuit de commercialisation des fruits et légumes fluide et transparent, afin de mettre un terme à des pratiques indésirables telles que la multiplication des intermédiaires. «L’objectif est également d’assurer une traçabilité claire et une meilleure efficacité dans la distribution de ces produits», lit-on.

L’Intérieur et le ministère de l’Industrie travaillent également sur un programme de modernisation des marchés de proximité. Objectif: améliorer les infrastructures, les services et les conditions commerciales des marchés.

Le Maroc compte actuellement 822 marchés hebdomadaires, dont 753 en milieu rural et 69 en milieu urbain. A eux seuls, ces marchés mobiliseront quelque 62 milliards de dirhams d’investissements dans la mise à niveau et l’équipement.