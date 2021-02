© Copyright : le360

Le groupe bancaire affiche de bonnes performances commerciales en 2020, avec une hausse à deux chiffres des crédits distribués et des dépôts collectés. La banque s’est montrée prudente en augmentant considérablement ses provisions, dans un contexte inédit marqué par les impacts de la pandémie de Covid-19 sur la solvabilité des emprunteurs.

CIH Bank ouvre le bal des publications des résultats annuels du secteur bancaire. Au terme d’une année 2020 marquée par les effets de la pandémie de Covid-19, le groupe bancaire a réussi une bonne moisson sur le plan commercial, avec des dépôts clientèle en progression de +20,5% par rapport à décembre 2019, pour atteindre 53,7 milliards de dirhams. Les ressources à vue, c’est-à-dire les dépôts non rémunérés, constituent 76% de la collecte réalisée, affichant ainsi une évolution de +23,2% par rapport à décembre 2019.

La production de crédits s’est également bien comportée. L’encours des crédits consolidés (CIH Bank et filiales, notamment Sofac et Umnia Bank), atteint 63 milliards de dirhams, en progression de 18,6%. Représentant 52% de l’encours des crédits consolidés, les crédits hors immobiliers enregistrent une hausse de 32,1% par rapport à décembre 2019, et s’établissent ainsi à 32,8 milliards de dirhams, confirmant la politique de diversification de la banque.

Sur le plan des indicateurs de rentabilité, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’élève à 2,76 milliards de dirhams, en accroissement de +10,3% par rapport à décembre 2019. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 14,1%, grâce à la croissance de l’activité commerciale, ainsi que de la contribution de l’activité du marché avec une hausse de 29,7%, explique la banque. En social, le produit net bancaire de CIH Bank s’établit à 2,25 milliards de dirhams, en croissance de +11,8% par rapport à décembre 2019.

Le coût du risque frôle le milliard de dirhams

Toutefois, comme attendu, le coût du risque a fortement augmenté, à cause de l’impact de la crise sanitaire sur la solvabilité des emprunteurs, obligeant la banque à augmenter ses provisions, pour faire face à d’éventuels futurs impayés.

«Dans un contexte inédit marqué par les impacts de la pandémie du Covid-19, CIH Bank a adopté une approche prudente et anticipative en matière de gestion des risques, tant au niveau consolidé qu’au niveau social. La démarche de la banque a été d’évaluer la tendance du risque sur l’année et d’anticiper les impacts de la pandémie tant pour les particuliers que pour les entreprises», explique la banque.

Résultat: le coût de risque en consolidé s’établit à 996,6 millions de dirhams affichant une hausse de +298,8% par rapport à décembre 2019, et le taux du coût du risque est de 1,51% contre 0,45% une année auparavant. En social, le coût du risque s’élève à 819,7 millions de dirhams, soit une évolution de +50,9%, et le taux de coût du risque et de 1,22% contre 0,75% en décembre 2019.

Au final, la hausse du coût du risque, conjuguée au don d’un montant de 150 millions de dirhams réalisé par la banque au profit du Fonds spécial covid-19, a pesé sur les bénéfices: le Résultat net part du groupe s’établit à 80,7 millions de dirhams, en baisse de 81,1%. En social, le résultat net s’élève à 249,3 milliards de dirhams, en baisse de 44,8% par rapport à décembre 2019.

A noter que le Conseil d’administration de CIH Bank, qui s’est réuni le lundi 22 février dernier, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 8 dirhams par action, payable à compter du 1er juillet 2021.