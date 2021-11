© Copyright : DR

Kiosque360. Chefchaouen se classe parmi les 22 meilleures villes et stations touristiques à visiter en 2022, selon Ovation Travel Group. Explications.

Parmi les 22 destinations incontournables en 2022, on trouve Chefchaouen. La perle bleue a ainsi conquis le cœur des voyageurs pressés de s’envoler vers les quatre coins du monde, d’après le sondage d’Ovation Travel Group, un important groupe américain spécialisé dans les voyages à travers le monde, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 4 novembre.

Malgré un tourisme en berne, les autorités compétentes et les acteurs du secteur continuent de travailler et de mener à bien leur stratégie à travers, notamment, le lancement de programmes de communication et de marketing. Le but? Être fin prêt pour la réouverture des frontières aériennes afin de récupérer les marchés stratégiques et d’en gagner de nouveaux considérés comme prometteurs pour la destination, souligne le journal en faisant remarquer qu’un premier groupe de touristes israéliens a déjà été accueilli.

La province de Chefchaouen dispose d’une capacité de plus de 2.100 lits répartis entre 18 hôtels classés (de un à quatre étoiles) et d’autres unités d’hébergement (maisons d’hôte, résidences touristiques et gîtes). Néanmoins, parmi les chantiers à engager, il est question de renforcer les infrastructures hôtelières et touristiques de la ville de Chefchaouen.

Mais quelles sont les autres destinations incontournables, en 2022, aux côtés de la ville de Chefchaouen? Il s'agit de Taormine (Italie), Londres (Angleterre), Santa Fe (Nouveau-Mexique), Dubaï (Emirats arabes unis), d'Anguilla (territoire britannique d’outre mer), de Ljubljana (Slovénie), des Îles Féroé (Atlantique Nord, Danemark), d'Ischia (Italie), de Banff (Canada), des Îles Galapagos (Equateur), de Majorque (Espagne), Porto (Portugal), Bodrum (Turquie), des Seychelles, de Napa Valley (Californie), Quito (Équateur), San Sebastian (Espagne), du Yucatan (Mexique), de la Côte de Granit Rose (France), la Namibie, et de Paro (Bhoutan).