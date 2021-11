© Copyright : casatransport.ma

L'entreprise Bioui Travaux est chargée de la réalisation du pont de dénivellement sur le boulevard Mohammed VI à Casablanca. Les travaux vont démarrer vers le mois de décembre 2021 et devraient durer une dizaine de mois.

On connaît désormais le nom de l’entreprise chargée de réaliser le pont Mohammed VI à Casablanca. L’ouverture des plis a eu lieu le 12 octobre et c’est le 25 octobre que Nabil Belabed, le directeur général du maître d’ouvrage, Casa Transport, a signé le PV d’appel d’offres qui vient confirmer l’octroi du chantier de construction du pont à Bioui Travaux.

Le chantier devrait démarrer en décembre 2021 et s’étaler sur une durée de 10 mois avant la mise en service du pont. Cet ouvrage qui sera construit sur environ 620 mètres, se situe sur l’intersection entre le boulevard Mohammed VI et le boulevard Al Qods à Casablanca et en face de la mosquée Al Housna. Selon une source de la SDL Casa Transports, ce pont présentera plusieurs avantages.

Il permettra d’abord, et avant tout, la fluidification de la circulation là où se situent la troisième ligne de tramway et la première ligne du busway qui sera bientôt de sortie dans les artères et les quartiers de la métropole.

Ce pont permettra également d’assurer la sécurité des piétons et des voyageurs en surface, c’est-à-dire sur la zone où tramway et busway vont circuler presque exclusivement. «Cette zone deviendra véritablement un pôle d’échange avec 2x2 voies de circulation et facilitera la vie à plusieurs usagers des transports en commun», ajoute notre source.

Le budget consacré à la réalisation de ce pont est de 171,4 millions de dirhams.