© Copyright : IADE-Michoko - Pixabay

Une baisse du prix des carburants a été constatée ce vendredi 15 avril dans plusieurs stations-service au Maroc, en particulier celles de l'enseigne Afriquia. Le prix du diesel repasse ainsi sous celui de l'essence.

Comme précédemment indiqué, le réseau Afriquia a été le premier à répercuter la correction des cours mondiaux de pétrole sur les tarifs affichés à la pompe.

A Casablanca, le prix du diesel est redescendu sous la barre de 14 dirhams, passant de 14,30 dirhams à 13,63 dirhams le litre dans l'ensemble des stations de l'enseigne de la filiale du groupe Akwa, a constaté Le360 au cours de la matinée de ce vendredi 15 octobre. L’essence se vend quant à lui à 13,96 dirhams le litre, contre 14,18 auparavant. La baisse est donc de 22 centimes pour l’essence, et atteint 67 centimes pour le gazole.

Le marché va donc retrouver sa normalité: l’essence redevient plus chère que le diesel, contrairement à la situation qui a prévalu depuis fin mars dernier, où le prix du diesel, pour la première fois au Maroc, a dépassé celui de l'essence.

Il convient de préciser que pour l’heure, les prix demeurent inchangés chez la plupart des autres distributeurs de la place mais qui ne tarderont pas à suivre Afriquia et à répercuter à leur tour la baisse récente du coût d’approvisionnement sur le marché international.

A titre d’exemple, au niveau du boulevard Abdelmoumen à Casablanca, la station Winxo maintient encore le diesel à 14,28 dirhams le litre et l’essence à 14,14 dirhams.

Non loin de cette station, sur le même boulevard, se trouvent deux stations Shell, dont l'une affiche une baisse de 58 centimes le litre du gazole (13,73 dirhams) et de 18 centimes l’essence (13,98 dirhams) tandis que l’autre conserve toujours les mêmes tarifs (14,31 dirhams pour le gasoil et 14,16 dirhams pour l’essence). C’est le cas également de Total, où aucun changement n’est à signaler au niveau des tarifs disponibles sur son site internet: à Casablanca, le gasoil se vend à 14,31 dirhams le litre, et dépasse toujours l’essence proposé à 14,16 dirhams.