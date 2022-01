© Copyright : DR

L'ancien président de Rolls-Royce, Ian Davis, vient de rejoindre le conseil d'administration de la start-up britannique Xlinks qui s’apprête à construire une centrale solaire de plus de 10 GW dans le sud marocain, destinée à alimenter le réseau britannique via un câble sous-marin de 3.800 km de long.

Le 13 décembre 2021, le groupe Xlinks a discrètement intégré à son conseil d'administration, Ian Davis, qui était jusqu'à septembre dernier président du board de Rolls-Royce, le conglomérat produisant réacteurs d'avions et moteurs de navires, rapporte Africa Intelligence dans sa dernière version électronique.

Chez Xlinks, cet ancien consultant de McKinsey rejoint d'autres poids lourds du business dont Passy Padmanathan, par ailleurs directeur général du saoudien Acwa Power. Ce dernier a été l'un des artisans du rapprochement entre Acwa Power et l'agence marocaine de l'énergie durable, Masen, pour la construction de la centrale solaire de Ouarzazate (580 MW), poursuit la même source.

Le Maroc s’est déjà engagé à mettre à disposition de Xlinks une réserve foncière de 150.000 hectares pour accueillir la ferme solaire photovoltaïque, les éoliennes ainsi que la batterie de 5 GW destinée au stockage de l’énergie produite sur le site.



A en croire les projections de Xlinks, ce projet générera 10,5 GW d'électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 GW d'énergie fiable pendant plus de 20 heures en moyenne par jour. C'est suffisant pour fournir une énergie propre et à faible coût à plus de 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030. Une fois terminé, le projet sera capable de fournir 8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne.

Selon l’agence Bloomberg, qui cite le patron de la société Xlinks, le projet devrait mobiliser un investissement global de l’ordre de 22 milliards de dollars.