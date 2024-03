Câble électrique sous-marin Maroc-Royaume-Uni: un projet prioritaire pour Xlinks

Le projet de Xlinks consiste à poser le plus long câble sous-marin HVDC au monde entre le Royaume-Uni et le Maroc.

«Le câble électrique entre le Royaume-Uni et le Maroc pourrait être abandonné au profit de l’Allemagne», tel est le titre d’une dépêche diffusée par Bloomberg hier, lundi 11 mars 2024.

Citant des documents de planification publiés sur le site Internet des gestionnaires de réseaux de transport européens, l’agence américaine affirme que Xlinks a ajouté une option qui consiste à transporter l’électricité vers l’Allemagne au lieu du Royaume-Uni.

Ce mardi 12 mars, la startup britannique a réagi par voie de communiqué, pour confirmer son total engagement dans la réalisation du projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni, considéré comme un objectif principal. Elle rappelle à ce titre la nomination récente de James Humfrey au poste de PDG de Xlinks First Ltd pour diriger ce projet.

«Alors que notre activité Xlinks First est concentrée à 100% sur le marché britannique, notre société holding du groupe Xlinks Ltd évalue la faisabilité de liaisons avec d’autres marchés, dont l’Allemagne», souligne Xlinks dans son communiqué.

«Dans notre vision, ce projet devrait servir de modèle pour d’autres liaisons soutenant la transition vers une énergie propre et durable. C’est dans ce contexte que nous explorons la faisabilité d’autres marchés», ajoute la même source.

Lire aussi : Xlinks: le géant chinois Ningbo Orient Wires investira dans le mégaprojet maroco-britannique

À travers le mégaprojet de câble sous-marin Maroc-Royaume-Uni soutenu par le gouvernement britannique, Xlinks ambitionne de produire 3,6 gigawatts (GW) d’électricité à partir des sources renouvelables, pour fournir de l’énergie à 7 millions de foyers britanniques d’ici 2030.

L’électricité sera produite dans des parcs solaires et éoliens d’une capacité de 10,5 GW dans la région de Guelmim-Oued Noun. Ces installations seront reliées au réseau électrique britannique dans le Devon, situé dans le sud-ouest de l’Angleterre, via quatre câbles sous-marins à courant continu haute tension (HVDC) de 3.800 km.

La mise en place de ce mégaprojet a connu une avancée significative le 19 octobre de l’année dernière, avec la première réunion à Rabat, entre une délégation du ministère britannique de la Sécurité énergétique et du net zéro et le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.