La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) contribuera au financement du nouvel hôpital de Zenata à hauteur de 20 millions de dollars.

Pour la première fois depuis sa création, la BERD fait appel à un produit Mourabaha pour financer la construction de deux hôpitaux de haute qualité, l’un à Alexandrie (Egypte), l’autre dans la cité écologique de Zenata, indique la banque dans un communiqué.

Le montant total du prêt syndiqué s’élève à 125 millions de dollars, destiné au groupe saoudien Bait Al Batterjee Medical Company.

La BERD, qui contribuera à hauteur de 20 millions de dollars US, s’associera ainsi à d’autres bailleurs de fonds internationaux, notamment la Société financière internationale (35 millions de dollars), le Fonds Opep (61,25 millions de dollars), le Fonds finlandais pour l'industrie (18,75 millions de dollars).



Développé et géré par le groupe Saudi German Hospital sur 10 hectares, le pôle Santé Zenata accueillera un hôpital de 300 lits, six blocs de spécialités avec une offre complémentaire intégrant une université médicale, des résidences pour le personnel médical et pour les étudiants de l’université, une tour médicale pour les cabinets de médecins libéraux ainsi qu’une offre hôtelière (hôtel et appartements-hôtel).