Banques. Le siège régional de Fès d’Attijariwafa bank certifié «SMG» et «HQE»: les explications de Zhor El Karkouri

Le groupe Attijariwafa bank a obtenu les certifications SMG et HQE, accordées par Certivea, pour la construction du siège de la direction régionale de Fès. Dans cette interview accordée à Le360, Zhor El Karkouri, directrice Logistique, Immobilier et Sécurité Groupe chez Attijariwafa bank, explique en quoi consiste l’approche SMG et HQE adoptée par le groupe bancaire, comment ce dernier veille à respecter l’environnement et à garantir un lieu de travail sûr et sain pour ses collaborateurs et ses clients et quels sont les objectifs environnementaux auxquels il aspire.

Le360: Le groupe Attijariwafa bank a obtenu les certifications SMG et HQE décernées par Certivea pour la construction du siège de la direction régionale de Fès. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l’approche SMG et HQE adoptée par le Groupe?

Zhor El Karkouri: L’approche SMG (Système de Management Global) et HQE (Haute Qualité Environnementale) sont deux certifications utilisées dans le domaine de la construction durable et de la gestion environnementale des bâtiments. Pour obtenir ces deux certifications, le groupe Attijariwafa bank a été accompagné par un cabinet expert en énergie et environnement pour des bâtiments et des territoires durables.

Le SMG, pour Système de management global, vise à optimiser la performance globale d’un projet de construction en prenant en compte les aspects qualité, sécurité et environnement (QSE). L’objectif principal du SMG est de mettre en place une approche globale et structurée pour la gestion du bâtiment tout au long de son cycle de vie, de la conception à l’exploitation.

En adoptant l’approche SMG, le groupe Attijariwafa bank démontre son engagement dans la gestion efficace et responsable de son patrimoine immobilier, impliquant chaque niveau de responsabilité, tout en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue.

Lire aussi : Attijariwafa bank inaugure le nouveau siège de sa direction régionale Fès-Meknès

La certification HQE est une norme de construction durable qui vise à évaluer et à promouvoir les bâtiments respectueux de l’environnement. Elle repose sur 14 critères: éco-construction, éco-gestion, confort, santé, chantier à faible impact environnemental, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets d’activité, gestion de l’entretien et de la maintenance, qualité de l’air, confort hygrothermique, confort acoustique, gestion de la biodiversité, et relation du bâtiment avec son environnement.

En obtenant la certification HQE International, avec un niveau «Exceptionnel» pour la nouvelle direction régionale de Fès, le groupe Attijariwafa bank étend sa démarche RSE aux nouvelles constructions, fait preuve de résilience en s’adaptant aux contraintes climatiques et environnementales, et contribue aux enjeux du développement durable sur le plan national.

Pour ce projet en particulier, quelles ont été les actions entreprises par Attijariwafa bank qui lui ont valu les certifications de Certivea?

Dans le cadre du développement de tous nos projets immobiliers, le groupe Attijariwafa bank implémente une politique RSE rigoureuse, axée notamment sur l’inclusion. En effet, pour le projet de la direction régionale de Fès, les espaces ont été conçus de manière inclusive, favorisant l’accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques.

De plus, le projet intègre une approche d’architecture bioclimatique, basée sur l’emplacement et l’orientation du bâtiment ainsi que sur le choix des matériaux de construction. Les espaces de travail bénéficient principalement d’un éclairage naturel, tandis que les conditions de confort visuel, thermique, acoustique et olfactif sont soigneusement optimisées grâce à des dispositions architecturales et techniques adoptées par un architecte de renom, en collaboration avec un cabinet expert en énergie et environnement pour des bâtiments et des territoires durables.

Les espaces verts ont également été pris en compte dans cette conception en choisissant des plantes économes en eau et en utilisant le système traditionnel d’arrosage des Oyas: des récipients en terre enterrés remplis d’eau fonctionnent grâce à un système de goutte-à-goutte, permettant ainsi de maintenir un niveau efficace d’humidité du sol.

En général, comment le groupe Attijariwafa bank veille à respecter l’environnement et à garantir un lieu de travail sûr et sain pour ses collaborateurs et ses clients?

Grâce à sa politique RSE affirmée, le groupe Attijariwafa bank place l’humain au cœur de ses préoccupations, tout en considérant attentivement les aspects de durabilité et de préservation de l’environnement. Cette approche se concrétise à travers la conception, la réalisation et la gestion responsable de son patrimoine immobilier. En effet, plusieurs actions ont été engagées sur la voie de la durabilité dans les quatre éléments les plus accessibles: l’énergie, l’eau, les matériaux et les déchets, afin de réduire l’impact environnemental de notre activité. Nos collaborateurs et nos fournisseurs sont continuellement sensibilisés à l’optimisation de l’énergie et de l’eau, ainsi qu’au tri des déchets d’activité, afin d’ancrer l’importance de l’implication de tous dans la protection de l’environnement.

Quels sont les objectifs environnementaux auxquels aspire le Groupe dans le futur?

Le groupe Attijariwafa bank maintient fermement son engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les années à venir, notamment à travers des initiatives telles que la promotion de l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables. Toutes les initiatives sont inscrites dans le cadre du projet de décarbonation initié par le groupe Al Mada et adopté par Attijariwafa bank.

Le Système de Management Global des projets de construction et de réhabilitation vise un niveau d’excellence conforme aux normes internationales. De plus, les équipes de logistique et de sécurité du groupe Attijariwafa bank se penchent sur la réflexion autour des nouveaux référentiels relatifs aux certifications environnementales, qui devraient être déployés dans un avenir proche au niveau d’Attijariwafa bank au Maroc ainsi que dans ses filiales à l’international.