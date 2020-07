© Copyright : DR

La quantité d’or détenue par Bank Al-Maghrib est restée inchangée sur une période de douze mois. En revanche, sa contrevaleur en dirhams s’est sensiblement appréciée entre 2018 et 2019, en lien avec la hausse du cours de ce métal précieux sur les marchés internationaux.

Dans son dernier rapport annuel, Bank Al-Maghrib souligne que la contrevaleur des avoirs en or s’est élevée à 10,38 milliards de dirhams à fin décembre 2019, enregistrant une augmentation de 19%, due à la hausse du cours de l’once d’or qui a atteint en fin d’année 14.608 dirhams, soit son plus haut niveau depuis plusieurs exercices.

La quantité en onces d’or est restée stable à 711.032 onces (correspondant à 22 tonnes). La Banque centrale affirme n’avoir effectué aucune opération de prêt de l’or en 2019, eu égard aux taux négatifs de placement qui prévalaient sur le marché.



Pour rappel, conformément à l’article 12 de son statut, Bank Al-Maghrib détient et gère les réserves de change qui sont constituées des avoirs en or, en devises et en Droits de tirage spéciaux (DTS). Ce poste abrite la contrevaleur en dirhams des avoirs en or conservés au Maroc et auprès de dépositaires étrangers, ainsi que des placements en or effectués avec des contreparties étrangères.

Depuis fin 2006, ces avoirs et placements sont évalués au cours du marché. Les gains et les pertes issus de cette opération sont imputés au compte de réévaluation des réserves de change, et ce, conformément aux dispositions de la convention régissant ce compte, conclue en 2006 entre Bank Al-Maghrib et l’Etat.