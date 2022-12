© Copyright : IADE-Michoko - Pixabay

Après Afriquia, les stations-services Winxo et Petrom ont baissé leurs prix de près de 0,60 dirham pour le diesel et 0,20 dirham pour l’essence, selon des données constatées par Le360 ce jeudi 15 décembre 2022.

Plus en détails, le prix du diesel affiché ce matin à Casablanca est de 14,05 dirhams chez Afriquia, 14, 04 dirhams chez Winxo et 14,03 dirhams dans les stations-service Petrom. Pour les enseignes qui n’ont pas encore répercuté cette baisse, le prix du litre de diesel reste à 14,92 dirhams chez Total Energies et 14,86 dirhams du côté de Shell.

Le prix du litre d’essence affiché ce matin dans la métropole est de 14,49 dirhams chez Afriquia, de 14,29 dirhams chez Winxo et de 14,24 dirhams du côté de Petrom. Les stations Total Energies et Shell affichent respectivement 14,69 dirhams et 14,55 dirhams pour un litre d'essence sans plomb.

A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume sera encore plus élevé.

Pour accompagner les professionnels su transport, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le jeudi 17 novembre dernier, que le gouvernement avait décidé d’augmenter de 40% le montant des aides accordées aux professionnels du transport routier, en ce qui concerne le versement de la dernière tranche de ce soutien de l'Etat.

Sept vagues d'aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier ont été débloquées à ce jour, dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Les aides directes mobilisées au cours de cette opération devraient, d'ici la fin de l'année, atteindre un montant de 5 milliards de dirhams.