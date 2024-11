Au festival de Taliouine, les coopératives féminines révèlent les mille et une vertus du safran

Reconnu mondialement pour sa qualité, le safran de Taliouine a mille et une vertus. Lors du Festival international du safran, qui s’est tenu du 7 au 10 novembre 2024, les coopératives participantes ont dévoilé une large gamme de produits dérivés, illustrant les multiples bienfaits de cette épice spéciale.

«Le safran a des vertus importantes pour la santé», explique Salima Ayar, représentante de la coopérative Souktana. Parmi ces produits, le miel au safran occupe une place centrale. «Il améliore la vitalité, renforce la capacité sexuelle et aide à affronter le froid qui touche certaines régions du Maroc en cette période», déclare-t-elle.

Le safran, souvent appelé «or rouge», est également également utilisé en cosmétique. «Nous fabriquons un khôl à base de safran, idéal pour soulager les allergies saisonnières et apaiser les yeux sensibles. Nous proposons aussi des savons au safran pour atténuer les taches, unifier le teint et purifier la peau», ajoute Salima Ayar. En complément, des préparations comme la poudre de safran mélangée à de l’ail séché sont présentées comme un allié culinaire incontournable.

Les vertus médicinales du safran sont également mises en avant par Najima Laâtit, de la coopérative Tighouagh Azilal. «Le safran renforce le système immunitaire, solidifie les os et traite les problèmes digestifs», énumère-t-elle. «C’est aussi un remède efficace contre l’anémie, un véritable stimulant pour le corps et un allié pour améliorer la vue. De plus, il possède des propriétés anticancéreuses en aidant à combattre les cellules malignes au début de la maladie», complète Laila Bouimkilwin de la coopérative Soukaina.

Le Festival international du safran constitue donc une vitrine exceptionnelle pour les producteurs locaux. Il leur permet non seulement de partager leur savoir-faire mais aussi de sensibiliser les visiteurs à l’importance économique, sociale et culturelle de cet or rouge.