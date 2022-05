© Copyright : khalil Essalak / Le360

La finale nationale de la troisième édition des «Trophées Ana Maâk» s’est tenue ce jeudi 26 mai 2022 à Casablanca. Cette édition a connu un vrai engouement, avec la participation de 3.500 porteurs de projets inscrits sur la plateforme Dar Al Moukawil, un record par rapports aux deux premières éditions.

C’est à Casablanca que s’est tenue, ce jeudi 26 mai 2022, la finale de la troisième édition des «Trophées Ana Maâk». Lancé en octobre dernier, ce concours national a pour objectif de valoriser la réussite des très petites entreprises, d’encourager et d’accompagner des porteurs de projets dans la concrétisation de leurs objectifs.

Pour cette édition, compte tenu des conditions sanitaires actuelles, le concours «Trophées Ana Maâk» s’est réinventé en format phygital (démarche mixte à la fois en présentiel réduit et en digital) afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et surtout de s’adresser au plus grand nombre de candidats potentiels à travers tout le Royaume.

D’ailleurs, cette édition s'est démarquée par un record de participation par rapport aux deux précédentes. En effet, ils ont été 3.500 porteurs de projets à s’inscrire sur la plateforme «www.daralmoukawil.com», et 320 candidats retenus lors de la phase de présélection qui ont participé à la caravane régionale lancée le 6 décembre 2021, et qui a sillonné les 12 régions du Royaume en vue de récompenser 3 gagnants par région.

Les gagnants de chaque région ont participé à la grande finale nationale, à l'issue de laquelle un éminent jury a désigné les 3 grands gagnants nationaux. Ces derniers ont ainsi reçu un prix additionnel d’une valeur comprise entre 50.000 et 100.000 dirhams.

«Nous avons invité le premier de chaque région pour venir ici et présenter son idée et son projet, son entreprise devant un jury composé de plusieurs institutions entrepreneuriales. Tous les projets étaient de grande qualité et c’est pour cela que nous avons nommé un quatrième prix, le prix "Coup de cœur", à hauteur de 50.000 dirhams», précise Hind Driouech, directrice marché des commerçants et artisans, TPE et entrepreneuriat d'Attijariwafa bank, dans une déclaration pour Le360.

En plus des contributions financières, Attijariwafa bank s’est engagée à offrir aux gagnants de ce concours un accompagnement sur mesure et dans la durée afin de les soutenir dans la pérennisation de leur activité, ainsi qu’un référencement auprès de la direction des Achats d’Attijariwafa bank.

Il est, par ailleurs, utile de rappeler qu’avec 42% de parts de marché sur le crédit Intelak, 36% sur le crédit Relance et 37% sur le crédit Oxygène, Attijariwafa bank confirme son leadership dans la distribution des instruments de soutiens financiers de l'Etat en faveur des TPE et des porteurs de projets.

Sur le volet du soutien non financier et en somme, Attijariwafa bank a accompagné plus de 180.000 TPE et porteurs de projets via le dispositif des centres Dar Al Moukawil dans toutes les régions du Maroc.

A travers cette initiative citoyenne, Attijariwafa bank entend contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc, notamment auprès des jeunes et des femmes qui constituent une richesse formidable pour le pays, et renforcer davantage son positionnement dans l’accompagnement des porteurs de projets et des TPE.