© Copyright : Attijariwafa Bank

Attijariwafa Bank poursuit son soutien aux petites entreprises et aux porteurs de projets souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, à travers la réédition du concours "Les Trophées Ana Maâk".

La troisième édition des "Trophées Ana Maâk" vise à récompenser les efforts des entrepreneurs marocains et à mettre en lumière leur talent.

Pour cette année, le concours se réinvente et sera organisé sous un format phygital (démarche mixte, à la fois en présentiel réduit, et en digital), afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et surtout d’adresser le plus grand nombre de candidats potentiels à travers l’ensemble du Royaume, indique un communiqué d’Attijariwafa Bank.

Selon ce même communiqué, l’appel à candidature, ciblant près de 5.000 participants, sera lancé sur la plateforme Daralmoukawil.com du 1er octobre au 15 novembre 2021. À l’issue de cette phase, une caravane sillonnera du 6 au 31 décembre 2021 les 12 régions du Maroc en vue de récompenser 3 gagnants par région.

Cette caravane fera escale dans les principales villes de ces régions: Laâyoune, Dakhla, Guelmim, Agadir, Errachidia, Marrakech, Béni Mellal, Fès, Oujda, Tanger, Rabat et Casablanca. Le meilleur projet de chaque région participera à la grande finale nationale auprès d’un jury aux personnalités éminentes, qui désigneront les trois grands gagnants nationaux, ajoute Attijariwafa Bank.

Pour encourager les lauréats dans leur parcours entrepreneurial, Attijariwafa Bank offrira aux finalistes régionaux des prix individuels pouvant atteindre 50.000 dirhams et pour chacun des trois lauréats nationaux des récompenses additionnelles allant jusqu’à 100.000 dirhams. Un accompagnement sur-mesure et dans la durée sera également offert afin de soutenir ces lauréats dans la pérennisation de leur activité.