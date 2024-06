Assurances: l’ACAPS dévoile son plan stratégique 2024-2026

Le siège de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) à Rabat.

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) vient de dévoiler son troisième plan stratégique triennal pour la période 2024-2026.

Cette nouvelle stratégie, qui tient compte des défis actuels liés aux transformations tant technologiques que socio-économiques, repose sur cinq orientations stratégiques, déclinées en plusieurs objectifs et actions prioritaires, indique l’ACAPS dans un communiqué.

La première orientation stratégique amènera l’ACAPS à «continuer d’œuvrer activement», pour améliorer la protection des assurés et des bénéficiaires de contrats ainsi que des adhérents et affiliés des organismes de prévoyance sociale.

La deuxième consiste à faire évoluer l’organisation et la conduite de marché du secteur des assurances et à veiller à la résilience des acteurs ainsi qu’à la stabilité financière.

La troisième est de soutenir la durabilité et promouvoir le développement et la transformation du secteur des assurances à travers notamment la promotion de la digitalisation et de l’innovation.

Veiller à la généralisation de la protection sociale

S’agissant de la quatrième orientation stratégique de sa nouvelle feuille de route, l’ACAPS s’engage à poursuivre son accompagnement des pouvoirs publics pour la mise à niveau du secteur de la prévoyance sociale, dans le contexte actuel marqué par le chantier royal de la généralisation de la protection sociale.

Ainsi, elle prévoit de veiller notamment à la mise en œuvre de cette généralisation et de la réforme de la retraite.

Par la cinquième orientation stratégique, «l’ACAPS maintiendra ses efforts en matière d’innovation en vue de consolider sa position en tant qu’Autorité agile, pleinement intégrée dans l’ère numérique et ouverte sur son environnement tant national qu’international», conclut-elle.