Assistance voyage: de nouveaux changements

Du nouveau en matière de contrats d’assistance voyage. À la grande satisfaction des voyageurs, un assouplissement des modalités a été apporté à l’assistance voyage, notamment par rapport à la date d’effet, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 15 octobre.

En concertation avec la Fédération marocaine de l’assurance (FMA), l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) vient de mettre en place un nouveau mécanisme qui octroie aux assurés la possibilité d’en reporter la date d’effet ou même d’annuler le contrat.

«En cas d’annulation, les frais d’assurance voyage sont remboursés. Mais cette flexibilité ne peut s’appliquer qu’avant l’entrée en vigueur de la date d’effet. C’est ainsi que le régulateur du marché appelle les assurés à vérifier cette date d’effet au moment de la souscription de l’assistance voyage», lit-on.

En cas d’impossibilité de voyager à la date initialement prévue, l’assuré peut demander le report de la date d’effet du contrat afin qu’elle coïncide avec la nouvelle date de voyage, ou même son annulation, sous réserve que le contrat n’ait pas encore pris effet.

Pour rappel, l’assistance voyage permet aux voyageurs de bénéficier de prestations en cas d’urgence d’ordre médical ou en lien avec le véhicule lors du voyage. Ces contrats sont exigés pour l’obtention, notamment, du visa Schengen. L’assistance voyage intervient en cas d’imprévu.

«À titre d’exemple, en cas de blessure ou de maladie subite, l’assurance couvre le transport et le rapatriement sanitaire, la visite médicale à domicile, et même la prise en charge des frais d’hospitalisation à l’étranger. Elle intervient également en cas de décès et prend en charge les frais y afférents», lit-on encore. Idem pour le véhicule en cas de panne, d’accident ou de vol.

La date d’effet d’un contrat d’assistance est celle à partir de laquelle celui-ci prend effet. En d’autres termes, les prestations prévues par le contrat ne peuvent être activées qu’à partir de cette date, fixée au moment de la souscription.