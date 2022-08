© Copyright : DR

Trois des huit entreprises artisanales marocaines ayant participé au prestigieux salon américain New York Now ont remporté des prix dont celui du meilleur produit du Salon.

Huit entreprises marocaines d’artisanat ont participé à l’édition estivale du prestigieux Salon New York Now qui a eu lieu cette année du 14 au 17 août au Javits Center à New York. Ces entreprises, toutes créées et dirigées par des femmes, ont été sélectionnées par la Maison de l’Artisan selon les critères et standards du marché américain, indique un communiqué du ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

«Grâce à des produits inspirés de la richesse exceptionnelle du patrimoine et du savoir-faire marocains, la participation marocaine à ce prestigieux salon a connu un réel engouement auprès des principaux acteurs du marché (acheteurs professionnels, prescripteurs, designers, etc.)», se réjouit la tutelle dans son communiqué.

Preuve en est, cinq des huit entreprises marocaines ont été finalistes dans leurs catégories respectives, parmi 2.500 marques et fabricants présents, et trois d’entre elles ont gagné les premiers prix, dont le plus prestigieux, à savoir le prix du meilleur produit du Salon.

Les huit entreprises qui ont pris place dans le Pavillon Maroc, ont bénéficié de modalités d’accompagnement logistiques pour accéder au marché américain dans le cadre des efforts déployés par la tutelle et la Maison de l’Artisan pour promouvoir l’artisanat marocain et développer les exportations de ses produits vers les marchés internationaux, en particulier le marché américain, premier marché à l’export avec plus de 36% des exportations de l’artisanat marocain à fin juillet 2022.

Le Salon New York Now est le principal salon nord-américain dédié aux cadeaux, objets de décoration, accessoires et objets designs liés à la maison. Ce salon BtoB réunit deux fois par an les producteurs, marques, acheteurs et créateurs venant d’une quarantaine de pays.