L’huile d’argan est un trésor national valorisé. En effet, à travers la dernière mesure prise régulant depuis le 1er juillet les exportations de l’huile d’argan vers l’étranger, les autorités intensifient leur politique pour instaurer un véritable mécanisme afin de lui conférer une plus grande valeur ajoutée, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 juillet. Comme l’appuie le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, «cette décision a été prise suite à la détection d’une exportation excessive des huiles d’argan non conditionnées pour la vente en détail».

Le gouvernement ne compte pas en rester là. Il se prépare à renforcer les mesures au cours des prochains mois et années. Ainsi, comme l’annonce le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, un travail est en cours pour l’élaboration d’un nouveau contrat programme de nouvelle génération dans le cadre de la nouvelle stratégie Al Jayl Al Akhdar 2020-2030.

Les objectifs de ce nouveau contrat programme est d'améliorer l’approche et la gouvernance, adopter une réflexion autour de nouveaux mécanismes permettant l’émergence d’une nouvelle classe moyenne agricole ainsi que l’intégration des agriculteurs et leurs familles dans le système de la protection sociale ou encore restructurer et moderniser les dispositifs d’accompagnement et d’encadrement en faveur des agriculteurs et des coopératives, comme l’énumère le journal.

Pour rappel, le gouvernement s’est engagé à planter 50.000 hectares d’arganier et a procédé à la poursuite de la mise à niveau du secteur de l’arganiculture à travers le lancement d’autres projets de développement dans le but d’atteindre un objectif cumulatif de 400.000 ha d’ici 2030.