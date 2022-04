Située à l'entrée de la Médina, la place Jamâa El Fna est le théâtre quotidien d'activités commerciales et de divertissements.

© Copyright : Boris Macek

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire vient d’annoncer que 495 hôteliers ont déposé leur demande pour bénéficier d'un appui de l’Etat pour la mise à niveau des Etablissements d’hébergement touristiques (EHT). Il s'agit là d'un des volets du plan d'urgence préparé par le ministère pour ce secteur.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 20 avril, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire indique que 495 demandes d’appui ont été reçues, couvrant toutes les régions et toutes les catégories d’Etablissements d’hébergement touristiques (EHT) allant du 5 étoiles au gîte classé, pour bénéficier de cet appui de l’Etat.

Conformément aux délais préalablement énoncés, les soumissions pour bénéficier de cette aide, l'un des volets du plan d’urgence du ministère du Tourisme, ont été arrêtées le 15 avril 2022.

L’analyse des demandes reçues a permis de démontrer la grande adhésion des professionnels du tourisme désireux de mettre à niveau leurs établissements pour une meilleure relance de leur activité. Les montants sollicités sont alignés et en adéquation avec les prévisions, ce qui présage un fort taux de satisfaction des professionnels, précise le communiqué du ministère.

Les demandes sont actuellement examinées par les Comités techniques locaux, composés des délégations régionales du tourisme, d’associations des professionnels et d’experts techniques.

Les EHT éligibles seront classés en fonction d'une note qui leur sera décernée à l’issue d'un processus d'évaluation qui combinera plusieurs critères, dont le maintien de l’outil de production au cours de la période de la pandémie, le maintien des emplois.

Le ministère du Tourisme indique de plus que d’autres demandes devront traitées dès la fin de ce processus: conformément aux termes de la convention qui avait été paraphée, un deuxième Appel à manifestation d’intérêt, d'un budget de 97 millions de dirhams, sera en effet lancé, à destination de certains cas particuliers.

Le plan d’urgence pour la relance du secteur touristique, qui avait été approuvé par le gouvernement, mobilise dans sa totalité un montant global de 2 milliards de dirhams, dont 1 milliard réservé à la seule mise à niveau des EHT.

L'autre milliard de dirhams que couvre ce budget conséquent servira à déployer trois autres programmes: la prise en charge par l’Etat de la taxe professionnelle des EHT classés (EHTC) et la mise en place d’un moratoire au titre des crédits et leasing bancaires accordés aux EHTC, aux entreprises ayant des activités réglementées ainsi que le prolongement du versement de l’indemnité forfaitaire de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022. Troisième mesure phare de ce plan d'urgence pour le tourisme: le report des charges sociales pour les employés des EHTC, ceux des agences de voyage, des restaurants classés et les guides touristiques.