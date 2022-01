Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

© Copyright : MAP

Report des charges dues à la CNSS, prise en charge par l’Etat de la taxe professionnelle, reconduction des indemnités forfaitaires... Le ministère du Tourisme vient d’annoncer un plan d’urgence de deux milliards de dirhams pour le secteur touristique.

Approuvé par le gouvernement, le lancement de ce plan d’urgence fait suite à une réunion tenue le vendredi 14 janvier dernier entre le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, et le ministre délégué au Budget Fouzi Lekjaa. A l'ordre du jour: une présentation de ce plan de soutien au tourisme, par Fatim-Zahra Ammor.

Après deux années de crise, cette nouvelle série de mesures de soutien au secteur permettra la sauvegarde d’entreprises, évitera une destruction massive d'emplois, et préparera une relance pour le secteur, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Cinq mesures phares ont ainsi été adoptées dans le cadre de ce programme, que voici:

- le prolongement du versement d’une indemnité forfaitaire de 2000 DH durant le premier trimestre 2022, pour l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques et les restaurants classés.

-Le report des charges dues à la CNSS pendant six mois pour ces mêmes employés.

-L’établissement d’un moratoire relatif aux échéances bancaires sur une durée pouvant aller jusqu’à un an, pour les hôteliers et les transporteurs touristiques. Les intérêts intercalaires seront pris en charge par l’État pour une période équivalente aux mois de non activité en 2021, ainsi que le premier trimestre 2022.

-La prise en charge par l’Etat de la taxe professionnelle due par les hôteliers en 2020 et en 2021.

-L’octroi d’une subvention de l’Etat au secteur de l’hôtellerie, pour un montant global de un milliard de DH. L’objectif de cette aide est de soutenir l’effort d’investissement (entretien, rénovation, formation…) des hôtels souhaitant se préparer à un redémarrage rapide de l’activité dès la réouverture des frontières.