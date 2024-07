Allianz Maroc et l’international marocain Soufiane Rahimi nouent un partenariat

«Nous sommes très heureux d’avoir Soufiane Rahimi à nos côtés, un athlète d’exception dont le parcours et la réussite sont une source d’inspiration pour nous. Ce partenariat reflète notre volonté d’encourager et de soutenir les talents marocains pour aller toujours plus loin et briller sur la scène nationale et internationale», déclare Abderrahim Dbich, administrateur directeur général d’Allianz Maroc.

Allianz Maroc a pour vision d’être le partenaire de confiance engagé envers son écosystème. À cet effet, la compagnie s’est fixé pour ambition de redéfinir les standards en termes de qualité de service dans le cadre de sa feuille de route 2024-2026.

«Solidité, fiabilité, expertise, efficience ou encore talent sont autant de valeurs incarnées par Soufiane Rahimi. Ce sont aussi des valeurs que nous partageons à Allianz Maroc, en mettant à contribution tous nos efforts au quotidien afin d’accompagner nos assurés, nos intermédiaires et nos partenaires pour aller de l’avant», rajoute Abderrahim Dbich.

Partenaire mondial d’assurances des Jeux olympiques et paralympiques, Allianz réaffirme ainsi son soutien localement au sport et aux athlètes marocains dans leur quête vers l’excellence.

«Ensemble, nous visons à inspirer et à motiver les jeunes générations à poursuivre leurs rêves et à exceller dans leurs domaines respectifs», déclare de son côté Soufiane Rahimi.

Alors que les Jeux olympiques Paris 2024 ont commencé hier, Allianz Maroc présente ses vœux de succès à Soufiane Rahimi, à ses coéquipiers ainsi qu’à tous les athlètes marocains qui porteront haut les couleurs de notre pays. «Nous sommes convaincus que leur détermination et leur passion nous feront vibrer», conclut le DG d’Allianz Maroc.