© Copyright : DR

Kiosque360. OCP poursuit sa mobilisation au profit du secteur agricole. A travers son programme Al Moutmir, le groupe industriel vise, au cours de la campagne agricole 2021-2022, à procéder à 3.000 analyses de sol et à atteindre 4.000 agriculteurs bénéficiaires. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

A travers son programme phare Al Moutmir, OCP voit grand pour la campagne agricole, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans son numéro du 7 décembre. Le quotidien indique que le programme de semis direct Al Moutmir, qui ambitionne de couvrir plus de 25.000 hectares durant la campagne 2021-2022, a été pensé et mis en œuvre dans le cadre d’une approche participative fédérant plusieurs acteurs: associations et coopératives, experts scientifiques, experts de l’agriculture de conservation et industriels. «Les semoirs ont été mis à la disposition des coopératives qui se sont chargées de déployer le programme selon un cahier des charges établi et en coordination avec les ingénieurs agronomes OCP Al Moutmir», poursuit Aujourd’hui Le Maroc.

Notons que cette dynamique a impacté positivement la relation «agriculteur» et «communauté» et a stimulé la prise de décision collective. Ainsi, ce sont plus de 28.500 hectares au total qui ont été couverts par le semis direct depuis le lancement du programme.

Aujourd’hui Le Maroc rapporte que le groupe vise, au cours de cette campagne agricole, procéder à 3.000 analyses de sol et à atteindre 4.000 agriculteurs bénéficiaires. Il est aussi question de toucher 120 localités dans 23 provinces appartenant aux différentes régions agroclimatiques et de mettre 45 semoirs à la disposition des organisations professionnelles porteuses. En outre, les responsables tablent sur la formation et l'accompagnement de plus de 50 organisations professionnelles.

Depuis son lancement, l’initiative Al Moutmir a accompagné plus de 50.000 agriculteurs, réalisé plus de 58.000 analyses de sol, mis en place plus de 17.593 plateformes de démonstration et généré plus de 35.000 formations. «Le groupe OCP s’appuie sur une démarche innovante en vue d’offrir une multitude d’outils à l’agriculteur. En effet, l’application @tmar poursuit son élan deux ans après son lancement et continue d’accompagner de nombreux agriculteurs dans leurs activités agricoles, particulièrement lors de la crise sanitaire causée par la Covid-19», explique le groupe.