Le Terminal 2 de l’aéroport de Casablanca va bientôt arborer un nouvel intérieur, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien nous apprend, en effet, que l'Office national des aéroports (ONDA) planche sur la réalisation des travaux d’agencement et la décoration de cette partie centrale de l’aéroport. Ce projet vise à donner un nouveau visage à cette zone et permettra d’améliorer son aspect architectural. Notons que, pour l’ONDA, ces travaux doivent faire l’objet d’une attention particulière pour assurer à un tel bâtiment un niveau de traitement supérieur dans la recherche d’une qualité d’ambiance et d’une harmonie parfaite, aussi bien au niveau des espaces que des mobiliers qui doivent refléter l’image souhaitée pour cet aéroport.

On apprend que ce chantier porte sur l’embellissement des principales artères du Terminal 2 de l’aéroport Mohammed V, notamment le hall public (niveau 1 et 2), la salle d’embarquement, le couloir de débarquement, la zone livraison des bagages, la façade côté piste, la zone enregistrement et la zone formalités arrivée et départ. On apprend aussi que l’ONDA entend mettre en place un concept esthétique fort tout en tenant compte des contraintes fonctionnelles structurelles et techniques. Il s’agit également de créer des lieux opérationnels et confortables qui reflètent la signature de l’Office et donner une sensibilité artistique à l’œuvre, note-t-on.

«Dans son avant-projet, l’architecte d’intérieur devra établir dans une première phase les plans, esquisses et croquis faisant figurer la partie architecturale d’aménagement intérieur, les orientations des styles de décor du projet, la définition des implantations et du standing des principales composantes du projet, les interconnexions entre les différents espaces, l’affectation des espaces, les matériaux, le design du mobilier et des équipements et ce, aux échelles jugées nécessaires», précise le quotidien, ajoutant qu’après approbation de l’avant-projet, l’architecte d’intérieur établira l’avant-projet détaillé tenant compte, entre autres, des précisions complémentaires.

«En se référant à l’avant-projet détaillé accepté par le maître d’ouvrage, il sera question par la suite de déterminer le choix des matériaux et des équipements, le choix du mobilier et son design et la mise en place des plans détaillés des ouvrages», assure l’ONDA. Force est de préciser que le maître d’ouvrage dans cette étude est la Direction des infrastructures et la Direction du pôle marketing et commercial de l’Office national des aéroports.