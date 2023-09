Aérien: l’ONMT met le turbo cette rentrée

Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT et Johan Lundgren, Directeur Général d’EasyJet Group.

L’ONMT et la compagnie aérienne Easyjet ont signé un partenariat pour le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et l’Europe. Plusieurs lignes directes seront lancées pour un total de 94.346 sièges additionnels.

S’inscrivant dans la continuité du déploiement du plan d’action de l’ONMT «Light in action» qui vise notamment la multiplication des actions pour le renforcement de la desserte aérienne pour le Maroc, cet accord record prévoit notamment le lancement de plusieurs lignes directes reliant plusieurs villes européennes à trois principales destinations marocaines: Rabat, Marrakech et Agadir, indique l’Office dans un communiqué relayé par le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 6 septembre.

«Cet accord record avec l’une des plus grandes compagnies aériennes d’Europe nous conforte dans le déploiement de notre stratégie visant la montée de puissance de notre destination dans le monde», affirme le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, notant que d’autres accords sont également en cours avec d’autres compagnies», lit-on. Rabat sera ainsi reliée à 5 villes européennes: Paris, à raison de 4 fréquences hebdomadaires, soit 15.345 sièges, Genève, à raison de 2 fréquences par semaine, soit 8.593 sièges, Lyon, à raison de 3 fréquences, soit 10.679 sièges et Nantes et Nice à raison de 2 fréquences hebdomadaires, soit 7.550 sièges chacune.

Marrakech sera, pour sa part, reliée à Bristol à raison de deux fréquences hebdomadaires, soit 8.712 sièges et à Porto, soit 3 fréquences par semaine, soit 12.078 sièges. Agadir, bénéficiera d’une nouvelle ligne Agadir-Porto à raison de 2 fréquences hebdomadaires, soit 7.920 sièges et reprendra la ligne Paris-Agadir à raison de deux fréquences par semaine avec une offre de 7.326 sièges. En tout, ce sont ainsi 94.346 sièges additionnels qui seront injectés uniquement pour la saison hiver, répartis entre Rabat (58.310), Marrakech (20.790) et Agadir (15.246), fait savoir le communiqué. EasyJet, deuxième compagnie en Europe en termes de passagers transportés est un partenaire historique de l’Office National Marocain du Tourisme. Avec près d’un million de sièges annuels opérés sur le Maroc, Easyjet est aujourd’hui la 5ème compagnie aérienne en termes de capacité internationale à destination du Royaume.