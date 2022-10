© Copyright : Ahmed Echaqoury / Le360

VidéoLe ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé le mercredi 19 octobre 2022, dans la commune Aghbalou Akourar (Province de Sefrou), le lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023.

Le lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023 a eu lieu ce mercredi 19 octobre 2022 dans la province de Sefrou. Durant cette inauguration, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, était accompagné du wali de la région Fès-Meknès, des présidents des chambres régionales de l’agriculture, du président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, des présidents des fédérations interprofessionnelles des filières de production, du représentant de la Mutuelle agricole marocaine d’assurances (MAMDA) et de responsables centraux et régionaux du ministère.

«Le lancement de la campagne a été l’occasion de présenter le bilan de la campagne précédente qui a eu lieu dans des conditions très difficiles, caractérisées par une faiblesse des précipitations et une sécheresse qui a duré pendant un an», a rappelé le ministre dans une déclaration pour Le360, avant d'ajouter, d’un ton optimiste, que cette saison agricole démarre sous de bons auspices, suite aux récentes pluies qui ont lancé les préparatifs pour les cultures d’hiver.

En vue de favoriser le bon déroulement de la campagne agricole 2022-2023, dans la poursuite des efforts de développement du secteur dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, le ministère a pris une série de mesures et dispositions, en matière, notamment, d’approvisionnement en facteurs de production (semences et engrais), de développement des filières agricoles, de gestion de l’eau d’irrigation, d’assurance agricole, de financement et d’accompagnement des agriculteurs.

Concernant les semences, le ministère met à disposition environ 1,1 million de quintaux de semences sélectionnées à des prix incitatifs, à travers leur commercialisation à des prix de vente subventionnés à hauteur de 210 dh/quintal pour le blé tendre et l’orge, et 290 dh/quintal pour le blé dur. La politique de proximité est renforcée à travers la rationalisation du réseau de distribution (350 à 400 points de vente) et le suivi quotidien des ventes.

Concernant les engrais, le marché sera approvisionné à hauteur de 650.000 tonnes d’engrais phosphatés, au même prix que celui pratiqué lors de la campagne précédente. Pour les engrais azotés importés, la situation d’approvisionnement sera suivie de près au cours de la campagne sachant que ces fertilisants sont utilisés particulièrement après la levée des cultures vers janvier et février.

En ce qui concerne les barrages à usage agricole, le taux de remplissage se situe à 23% contre 34% à la même période au titre de la campagne précédente. Compte tenu du déficit en eau, le ministère a mis en place un suivi rapproché pour rationaliser les disponibilités en eau au niveau des périmètres irrigués en donnant la priorité à l’arboriculture et aux cultures pérennes en plus de la limitation des superficies des cultures consommatrices d’eau.

Le programme prévisionnel des grandes cultures d’automne a été établi et sera mis en place en tenant compte des disponibilités hydriques dans les zones pluviales, dont 4,3 millions d’hectares de céréales, près de 530.000 hectares de cultures fourragères, près de 205.000 hectares de légumineuses alimentaires et 95.000 hectares de maraîchage d’automne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe relatif à la consolidation des filières agricoles de la stratégie Génération Green, des contrats-programmes de nouvelle génération pour les 15 filières végétales et 4 filières animales ont été élaborés en étroite collaboration avec les fédérations interprofessionnelles, qui seront signés entre le gouvernement et les fédérations interprofessionnelles des filières de production au cours de la campagne actuelle.

Le programme national de semis direct, au titre de l’actuelle campagne agricole 2022-2023, prévoit la poursuite du programme sur une superficie de 100.000 hectares, avec l’objectif d’atteindre 1 million d’hectares à horizon 2030. Dans ce cadre, le ministère a prévu l’acquisition de 73 semoirs au profit des coopératives et le renforcement de la sensibilisation et de l’accompagnement des agriculteurs pour adopter cette technique.

Avec ce programme, le ministère consacre son orientation vers une agriculture durable et éco-efficiente conformément aux dispositions de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030.

A cette occasion, le ministre a procédé au lancement de l’opération du semis direct sur une superficie de 30 hectares et à la distribution de semoirs du semis direct au profit de coopératives de la région.

Concernant le développement du secteur des industries agro-alimentaires, l’opération de commercialisation des agropoles de Meknès, Berkane, Tadla et Souss sera poursuivie, ainsi que la poursuite de créations des unités industrielles au niveau des agropoles, avec l’équipement et le lancement du pôle qualité des produits alimentaires au niveau de l’agropole du Souss et le lancement des travaux de construction du pôle qualité de l’agropole du Loukkos. Il est également prévu la signature des conventions pour la réalisation des agropoles du Gharb et du Tadla.

La mise en œuvre du contrat-programme de développement des industries agro-alimentaires sera poursuivie à travers l’octroi des aides de l’Etat dans le cadre du Fonds de développement agricole pour la création d’unités de valorisation des produits agricoles et la promotion et la diversification des exportations des produits agricoles.

Le suivi continu de l’avancement de la campagne agricole et la mobilisation de tous les acteurs du secteur permettront de prendre les mesures complémentaires nécessaires en temps utile.



Environ 5 millions de quintaux d’orge subventionnée ont été distribués au profit de plus de 1,14 million d’éleveurs, et 1,6 million de quintaux d’aliments composés subventionnés au profit de plus de 194.000 éleveurs de vaches laitières. Une autre tranche de ce programme sera lancée fin octobre aussi bien pour l’orge que pour l’aliment composé selon les ressources pastorales en fonction des régions.

Pour l’abreuvement du cheptel, il a été procédé à l’aménagement et l'équipement de 315 points d’eau et l’acquisition de 3.204 citernes souples.

En marge du lancement de la campagne agricole, le ministre a visité une ferme pédagogique digitale au niveau de la commune de Aghbalou Akourar (province de Sefrou). Installée sur une superficie de 4 hectares, il s’agit d’une plateforme intégrée de promotion de l’agriculture moderne et digitale qui propose aux agriculteurs des services et des solutions innovantes.

Première de son genre au niveau national, cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 qui vise la promotion d’une agriculture moderne et efficiente en termes d’efficacité hydrique et énergétique et le renforcement de capacités des agriculteurs dans le cadre de la préparation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles ainsi que le rapprochement entre les communautés technologique et agricole.

La ferme dispose d’un guichet de services pour les agriculteurs, d’une ferme pédagogique et de démonstration intégrant de nouvelles pratiques agricoles, technologiques et numériques, un incubateur pour les start-up, un laboratoire de prototypage, une serre intelligente…