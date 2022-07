Mohammed Sadiki, nouveau ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

«Le Maroc vit actuellement l'une des pires sécheresses depuis l’année 1981. Il s’agit d’une crise accentuée par l’impact du Covid-19, le faible taux de remplissage des barrages à l’exception des bassins du «Gharb» et du «Loukkous» et la perturbation des circuits de production et de la livraison à l’échelle mondiale», a affirmé le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Campagne agricole en cours

Le ministre souligne, dans un entretien accordé au quotidien Al Akhbar pour son édition du mardi 26 juillet, que «la production des trois principales céréales pour la campagne agricole en cours est estimée à environ 32 millions de quintaux». Il s’agit ainsi d’un déficit de 69% en comparaison avec une saison normale et de 64% par rapport à la saison écoulée, indique le ministre en faisant remarquer que «la superficie récoltée à la date du 1er juillet courant s’est élevée à 1,2 million d’hectares».

Concernant les cultures sucrières, le ministre fait savoir que «les prévisions de production sont de l’ordre de 340.000 tonnes de sucre blanc, soit une baisse de 48.000 tonnes par rapport à la campagne précédente (388.000 tonnes)».

Pour les légumes, les agrumes, les oliviers, les roses et les palmiers, poursuit le ministre, «les perspectives de production sont bonnes, dans la mesure où la production de tomates et de pommes de terre devrait atteindre respectivement 1,204 et 1,055 million de tonnes et 297.000 tonnes pour les oignons». Et d’annoncer que son département a programmé «environ 30.000 hectares de légumes d’été pour couvrir les besoins de consommation interne pour la saison d’automne. 8.000 hectares sont déjà préparés».

S’agissant des exportations, le ministre fait état d’une bonne performance des fruits et des légumes frais. Le volume des exportations d’agrumes s’est chiffré à 740.000 tonnes au 1er juillet 2022, en hausse de 41% comparativement à la saison agricole écoulée. De même, les exportations en légumes ont connu une hausse de 21% pour s’établir à plus de 1,654 million de tonnes, dont 40% de tomates (+17%), 18% de pastèques et de melons, 8% de haricots verts et de poivrons et 7% de fruits rouges.

Prévision de la campagne agricole 2022-2023

Après ce bilan, indique le quotidien, le ministre a annoncé qu’une batterie de mesures avaient été mises en place en prévision de la campagne agricole 2022-2023. Ainsi, en matière de semences sélectionnées, le marché national sera approvisionné d’environ 1,2 million de quintaux de semences certifiées, a précisé le ministre, indiquant que l’Etat poursuivra son soutien pour garantir la pérennité de l’écosystème de semences sélectionnées et protéger le rendement de l’ensemble des intervenants dans le circuit. En outre, une importante subvention des prix des céréales sélectionnées par les autorités compétentes, selon les catégories, sera mise en place.

Dans le même sillage, pas moins de 500.000 tonnes d’engrais phosphatées seront fournies pour assurer l’approvisionnement du marché lors de la prochaine campagne agricole. Les agriculteurs, a ajouté le ministre, seront également encouragés «à réaliser des analyses subventionnées en laboratoires agricoles». Ceci, a-t-il expliqué, «se fera en parallèle avec la poursuite de la mise en place du programme national de semis direct à l'horizon 2030, à travers la programmation d’une superficie de plus de 90.000 hectares et du programme d’Assurance multirisque climatiques céréales, légumineuses et oléagineuses».

Stocks de sécurité

Pour ce qui est du stockage, le ministre a annoncé le maintien de la prime de stockage pour les agriculteurs, en dévoilant l’approche de son département pour mettre en place des réserves afin d’assurer la souveraineté alimentaire et les stocks de sécurité avec la mise en œuvre du dispositif existant au niveau de l’ONCL (Office National des Céréales et Légumineuses). Aujourd’hui, a fait savoir le ministre, «le Maroc dispose de stocks de blé pour couvrir six mois et progressivement huit mois».

Suivi et de contrôle

En matière de suivi et de contrôle, le ministre a déclaré que pas moins de 75% des produits agricoles transitent par des circuits informels, faisant savoir que son département s’activait sur cet axe pour combattre le phénomène. Par ailleurs, a-t-il ajouté, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a retiré du marché plus de 300 matières actives, relevant de produits pesticides à usage agricole présentant des dangers pour la santé des consommateurs.

Génération Green 2020-2030

S’agissant de la stratégie «Génération Green 2020-2030», qui donne la priorité à l’élément humain, plusieurs projets de développement agricole sont en chantier pour contribuer à l’augmentation du salaire minimum agricole garanti au Maroc (SMAG) et à doubler le PIB agricole.