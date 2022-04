© Copyright : OCP

L'OCP vient de dévoiler les résultats des plateformes de démonstration des cultures maraîchères pour la campagne 2020-2021 pilotées par les équipes Al Moutmir. Au total, 926 plateformes de démonstration au bénéfice de plus de 386 agriculteurs ont été installées.

Au cours de la campagne agricole 2020-2021, pas moins de 926 plateformes de démonstration au bénéfice de plus de 386 agriculteurs ont été installées. Ces plateformes, qui sont réparties sur les différentes provinces agricoles du Maroc, ont touché 7 cultures maraîchères et types de conduite (irrigation gravitaire et irrigation localisée) dans les différentes zones de production agricoles du Royaume.

Selon l'OCP, le programme de gestion intégré des cultures maraîchères a permis l’amélioration des rendements des plateformes de démonstration (PFD) de 6% à 21% en comparaison avec les pratiques des agriculteurs dans les différentes provinces du Maroc.

Ainsi, les rendements moyens ainsi que les gains moyens par culture par rapport aux témoins au niveau national sont de 43,2 t/ha avec un gain de 13,1 % par rapport aux témoins pour les pommes de terre, 62,1 t/ha avec un gain de 13,9% par rapport aux témoins pour les oignons, 89,3 t/ha avec un gain de 5,7% par rapport aux témoins pour les tomates, 28,2 t/ha avec un gain de 21% par rapport aux témoins pour les courgettes, 36,4 t/ha avec un gain de 8,3% par rapport aux témoins pour les melons et 51,9 t/ha avec un gain de 9,7% par rapport aux témoins pour les pastèques.

Par ailleurs, OCP fait savoir que l’utilisation des nouvelles technologies ont contribué d’une façon remarquable à l’amélioration du poids des fruits de 5 à 23% et du calibre à hauteur de 2 à 5% par rapport aux parcelles témoins et selon les cultures. Par ailleurs, le taux de sucre en degré Brix a été amélioré de 0,9% à 2% par rapport aux parcelles témoins selon la culture. Du point de vue de la marge bénéficiaire, le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration a permis une amélioration variant de 23% à 34% par rapport aux parcelles témoins, selon les cultures et les zones de production.

Dans le détail, les PFD de pommes de terre ont généré une marge bénéficiaire de 49.313 dirhams/ha contre 41.130 dirhams/ha pour les parcelles témoins, réalisant donc une amélioration de 23%. Les PFD de la culture d'oignons ont généré une marge bénéficiaire de 27.098 dirhams/ha contre 21 909 dirhams/ha pour les parcelles témoins, avec un gain de 24%.

Pour les tomates, la marge bénéficiaire réalisée par les PFD a été de 65.023 dirhams/ha contre 48.993 dirhams/ha pour les parcelles témoins, atteignant ainsi une amélioration de 33%. Quant aux PFD des courgettes, ils ont généré une marge nette moyenne de 56.590 dirhams/ha contre 42.201 dirhams/ha pour les parcelles témoins, avec une amélioration de 34%. Les PFD de culture de melons ont, de leur côté, généré une marge bénéficiaire de 26.679 dirhams/ha contre 21.636 dirhams/ha réalisée par les parcelles témoins, engendrant un gain de l’ordre de 23%.

A travers l’initiative Al Moutmir, OCP a mis en place une offre de plateformes de démonstration dans différentes provinces du Royaume et couvrant plusieurs cultures (céréales et légumineuses, arboriculture, maraîchage...). Les plateformes sont en effet un puissant outil de vulgarisation en matière de démonstration des recommandations scientifiques et d’innovations agricoles.

Co-construites et réalisées en partenariat avec l’écosystème agricole et en particulier l’écosystème scientifique (INRA, IAV, ENA, UM6P), ces plateformes sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur le rendement et la qualité des productions agricoles, le revenu généré et aussi sur la consommation raisonnée des fertilisants.

Chaque plateforme porte sur l’application des meilleurs intrants, opérations et techniques agricoles, du travail du sol à la récolte, ce qui permet au fur et à mesure de l’avancement du cycle de la culture de comparer entre l’impact des bonnes pratiques versus les pratiques moyennes des localités voire des Régions. L’objectif étant de créer un effet d’émulation et d’induction porté par les agriculteurs qui ont hébergé ces plateformes de démonstration, véritables ambassadeurs des bonnes pratiques et garants de la continuité de l’effort.