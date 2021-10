© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

"Al Qalb Wa Ma Yourid", série réalisée par Alaa Akaaboune, qui sera diffusée prochainement sur 2M, réunit une brochette de stars. Hind Benjbara en fait partie. Elle nous parle de son rôle dans cette interview à bâtons rompus.

La comédienne Hind Benjbara partage l’affiche avec Dounia Boutazout et Amine Ennaji dans Al Qalb Wa ma Yourid. Cette série réalisée par Alaa Akaaboune était en tournage dernièrement à Casablanca. L’occasion pour Le360 d’interviewer cette artiste talentueuse lauréate de l'ISADAC (Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle) de Rabat.

«Pour la première fois, je joue aux côtés de l’artiste Amine Ennaji et je suis heureuse de faire partie de ce casting» a-t-elle confié face caméra pour Le360.

Dans Al Qalb Wa Ma Yourid, Hind Benjbara campe le rôle de Hind. Une jeune femme, brillante, issue d'un milieu populaire, qui fait des études supérieures à l’Université et découvre un beau jour que sa mère a un passé de chanteuse populaire. Elle était en effet une cheikha.

Et c'est Dounia Boutazout qui interprète le personnage de cette mère, cheikha Hlima, qui se retrouvera confrontée à plusieurs contradictions et paradoxes de sa vie sociale. «Je chante dans cette série, mais ce qui est important, c’est plus ses valeurs humaines et la force de ses décisions malgré toutes les difficultés auxquelles elle devra faire face», avait t-elle déclaré pour Le360 dans une interview en coulisses.

Hind Benjbara, la fille de Dounia Boutazout dans la série donc, décrit son personnage qui porte le même prénom qu'elle et qu'elle s'est clairement appropriée, en ces termes, «J’interprète le rôle de Hind. Une jeune fille qui a grandi dans un quartier populaire, et fille d’une cheikha. Elle est différente des filles qui l’entourent parce qu’elle est très cultivée et très ambitieuse concernant ses projets d’avenir. A travers cette histoire, vous découvrirez comment elle évolue surtout après avoir changé d’entourage et de milieu. Elle menait une vie modeste, mais tout cela change, elle passe à un niveau de vie plus élevé».

Elle s'est visiblement attachée à son personnage dont elle parle avec une certaine tendresse: «L’histoire est très touchante et je remercie Fatine Yousfi pour ce magnifique scénario. Ce qui est nouveau pour Hind, ce sont les histoires d’amour qu’elle va vivre. Elle s’attache très rapidement aux hommes, ce sont plusieurs péripéties amoureuses qui vont se succéder pour ce personnage». Voilà qui promet des rebondissements qui devraient tenir en haleine les téléspectateurs.