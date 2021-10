© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Une nouvelle série verra le jour sur 2M. «Al 9alb wa ma yourid» est une production marocaine rassemblant plusieurs acteurs connus de la scène nationale, autour d’une histoire unique. Dans les coulisses de ce feuilleton.

«Al 9alb wa ma yourid» (ce que veut le cœur) est une nouvelle série marocaine qui verra le jour sur 2M. Racontant une histoire tout autant unique qu’originale, ce feuilleton est écrit par Fatine Yousfi, co-produit par 2M et Connexion Média et réalisé par Alaa Akaaboune.

«C’est le récit d’une noble famille propriétaire d’une société de traiteurs, héritée de père en fils, et qui prend en charge le volet de restauration dans toute sorte d’évènements. L’histoire commence quand Omar, un des personnages principaux, perd sa femme et son frère dans un accident tragique. Pour préserver l’héritage de la famille, ce dernier décide de se marier de la femme de son défunt frère. Un jour, Omar, rencontre une jeune dame, fille d’une cheikha (danseuse), qui a grandi dans un milieu populaire, et qui, physiquement, est une copie conforme de son ex-femme, morte il y a 15 ans de cela», résume le réalisateur, Alaa Akaaboune.

Regroupant plusieurs acteurs de la scène locale, cette série promet de faire des ravages sur les écrans des Marocains. On y retrouve notamment la célèbre actrice Dounia Boutazout qui incarne le rôle de Hlima la cheikha (danseuse), veuve et maman de Hind, dont le rôle est interprété par Hind Benjbara.

Sur le tournage, sont également présents Amine Naji qui s’approprie le rôle de Omar Maataoui, veuf et père de famille, et Salwa Zarhane qui joue le rôle de Salima, fille d’Omar, une jeune femme fatale, bosseuse et déterminée, qui fait passer sa famille avant tout et à tout prix.