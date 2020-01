© Copyright : DR

Sous pression, le musicien Hajj Younes a décidé de démissionner de la Mutuelle nationale des artistes. Dans une vidéo publiée ce mardi 21 janvier, l'artiste annonce qu'il quitte son poste de président. Les détails.

Hajj Younes claque la porte de la Mutuelle nationale des artistes qu'il présidait depuis 2016. Dans une vidéo diffusée ce mardi 21 janvier sur sa page officielle facebook, l'artiste qui avait remplacé à ce poste Mohamed Kaouti (ce dernier est actuellement directeur général de la mutuelle, ndlr) crie son ras-le-bol.

"Je n'en peux plus, alors que j'étais armé de beaucoup de bonne volonté pour faire fonctionner la mutuelle et assurer aux artistes adhérents une couverture maladie décente, je fais face depuis un certain temps à une campagne virulente de dénigrement et je suis pris pour cible" déclare Hajj Younes, l'air complétement dépité.

Hajj Younes fait ici allusion à la campagne d'insultes qui serait menée, selon lui, par d'anciens membres de la mutuelle qui ont été débarqués suite à un conseil d'administration. L'artiste précise à qui veut l'entendre qu'il n'a pas signé le papier qui confirme le débarquement de ce groupe de cinq personnes qui avaient, en octobre 2019, créée un mouvement pour la réforme de la mutuelle. "J'avoue que c'était trés expéditif de la part du conseil d'administration, mais ce n'est pas moi qui est pris cette décision et je n'ai eu de cesse de le répéter. Malgré cela, on me tient pour responsable."

A l'heure où nous mettions en ligne, aucune information ne circule sur le remplaçant éventuel de Hajj Younes à la tête de la Mutuelle nationale des artistes.