© Copyright : khalil Essalak / Le360

Alors qu’il vient à peine de lancer, le 11 septembre 2021, son premier titre "Déprimé", produit par le producteur musical Hades, Hassan Ouafidi est bien déterminé à détrôner tous les rappeurs marocains qui l'ont précédé. Entretien.

Hassan Ouafidi, alias Hassa1 est un jeune rappeur plein d’ambitions. Dans cette interview pour Le360, cet artiste, résident à la positive school créée au sein du centre culturel Les étoiles de Sidi Moumen, à Casablanca, se projette avec beaucoup d’optimisme dans un avenir qu’il veut prometteur. "Comment je me vois d’ici 5 ans? Je peux vous dire que je serais le numéro 1 du Maroc".

Alors qu’il vient à peine de lancer le 11 septembre dernier, son premier titre Déprimé produit par Hades, producteur musical, Hassan Ouafidi est bien déterminé à cartonner. Cartonner et détrôner tous les artistes de rap et de trapp faisant partie actuellement du paysage culturel et musical du Maroc. "Ce qui fera la différence, c’est la gamme, la tonalité de la musique et les paroles. De manière générale, les rappeurs actuels ne sont pas arrivés à créer des morceaux qui reflètent un équilibre entre les deux", affirme l’artiste, première révélation du label New District dont le directeur artistique n’est autre que le rappeur Bawss.

Au fil de cette interview, Hassa1 révèle que ce titre a été écrit en Arabie saoudite en pleine période de confinement sanitaire dû à la pandémie du Covid-19.

«J’avais perdu mon travail en tant que cuisinier à Casablanca. On m’a proposé une offre pour aller travailler dans un restaurant en Arabie saoudite. J’ai accepté, mais c’était à contre-cœur. Cette contrariété m’a réellement poussé à une remise en question et c’est dans cet esprit que ce morceau est né", confie-t-il.

Lorsque Hassan Ouafidi envoie ce titre à son mentor, Bawss, il est aussitôt encouragé, et le projet du lancement effectif du titre se profile rapidement à l’horizon. "J’ai choisi de me consacrer à ma musique et de rentrer au Maroc". Un choix déterminé que ce jeune Casablancais, né en 1998 dans le quartier Sidi Bernoussi, ne regrette pas.