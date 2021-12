Wahdawi - Mohammed Ziyat feat. Ma El Enin By Jbara

Une chanson pour une cause, celle de l’unité sacrée du pays. Avec «Wahdaoui», trois artistes marocains chantent l’amour de la patrie qui se transmet de génération en génération.

Pour Mohamed Ziyat, Jbara et Ma El Enin, la chanson Wahdawi vient couronner "un contexte de victoires diplomatiques remportées par le Maroc face aux ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume", est-il expliqué dans un communiqué diffusé à l’occasion du lancement de la chanson sur Youtube, le 1er décembre 2021.

"La patrie est sacrée et chaque chose sacrée est indivisible et inviolable", poursuivent les auteurs de cet hymne patriote, en expliquant que "l’artiste marocain croit depuis des siècles en cette cause".

Wahdawi est aussi une mosaïque musicale, révélatrice de la diversité culturelle et artistique du Royaume, et des synergies créatrices qui se sont tissées depuis des siècles entre le nord et le sud du pays. Décrite comme "une diplomatie parallèle", cette chanson entend sonner le glas des illusions avec pour mot d’ordre "l’unité de la patrie n’accepte pas la négociation".