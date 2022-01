© Copyright : le360

Le corps du dramaturge marocain Abdelkader El Badaoui, décédé à l'âge de 88 ans, a été inhumé hier vendredi 28 janvier 2022 au cimetière Souani, à Tanger.

Abdelkader El Badaoui a rejoint sa dernière demeure. Lors des funérailles qui ont eu lieu hier vendredi 28 janvier, étaient présents, en plus de sa famille, plusieurs artistes, dramaturges et fonctionnaires. Hasna El-Badaoui, sa fille, et son frère Abdel-Razzaq El-Badaoui, ont révélé les dernières volontés du défunt artiste.

C'est en effet Abdelkader El Badaoui lui-même qui a demandé à être inhumé au cimetière du quartier Souani à Tanger, quartier où il a grandi et où il a passé plusieurs années de sa vie.

Le regretté Abdelkader El Badaoui est considéré comme l'un des pionniers du théâtre marocain. A la fois metteur en scène, interprète, dramaturge et acteur de télévision, il a fondé la troupe Al Badaoui et a formé plusieurs générations de comédiens.