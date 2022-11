Une partie de l'affiche du concert «Stars in the place», prévu le jeudi 29 décembre 2022, place Jemaa El Fna, à Marrakech.

La quatrième édition du concert-évènement «Stars in the place» aura bien lieu comme prévu le jeudi 29 décembre 2022, place Jemaa El Fna, à Marrakech. Plusieurs artistes se succèderont sur scène: Gims, Dadju, Nej, Rym, Black M, Eva, Grini et Camélia Jordana.

«La grande scène de «Stars in the place» 2022, installée à Jemaa El Fna, réunira Gims, Dadju, Nej, Naps, Rym, Black M, Linh, Eva, Grini et Camélia Jordana. Le choix de ce plateau artistique éclectique n’est pas fortuit. Amis de la star Gims, les artistes invités sont très suivis et appréciés notamment par le jeune public marocain.

Ils font exploser les compteurs avec des tubes aux millions de vues sur les réseaux sociaux», annonce le groupe Lamalif, organisateur de cet évènement, dans un communiqué diffusé ce mercredi 30 novembre 2022.

Dans la liste des nouveautés de cette quatrième édition, l’aménagement d’un village premium et d’une zone VIP: «aujourd’hui, Stars in the Place est une marque bien établie et fédératrice. Le méga-concert au standing international étant le cœur de la promesse, l’ambition est de faire évoluer et consolider l’offre à travers une série d’initiatives à forte valeur ajoutée.

L’objectif étant d’offrir la meilleure expérience possible à un public avide de nouveautés», explique Houda El Khatib, directrice exécutive auprès du comité d’organisation du concert-évènement.

En 2019, «Stars in the place» avait réuni 140 000 personnes, et en cette année, ce sont près de 200 000 spectateurs qui sont attendus.