«Reines», de Yasmine Benkirane, au FIFM: quand le goût de l'aventure se conjugue au féminin

Yasmine Benkirane a réalisé «Reines» (2022), un long-métrage présenté le 14 novembre 2022 au 19e FIFM, à Marrakech.

VidéoAu fil des éditions du FIFM, le cinéma marocain est de plus en plus représenté. En plus du «Bleu du Caftan» de Meriem Touzani, projeté en compétition, Yasmine Benkirane a présenté son premier long-métrage, «Reines». Elle en parle pour Le360.

Reines (2022), un film de Yasmine Benkirane, a été projeté hier, lundi 14 novembre 2022, au 19e FIFM, dans la catégorie des Séances spéciales. C'est une sorte de road-trip féminin. «Une sacrée aventure», a commenté sa réalisatrice, interrogée par Le360. C’est l’histoire d’un trio de femmes, qui est poursuivi par la police. Le début d’une longue cavale pour les trois protagonistes, interprétées par Nisrin Erradi, Nisrin Benchara et Rayhan Garan. Elles traversent les montagnes de l’Atlas et ses paysages rocheux, mais aussi ses vallées en fleurs, pour enfin rejoindre le «Grand Sud» et se retrouver face à l'océan Atlantique. «Je voulais un film d’aventure, un film qui emprunte le genre du cinéma d’action, de la comédie absurde, et du fantastique. Une aventure menée par des héroines marocaines au volant d’un camion», explique Yasmine Benkirane, qui tient aussi à préciser que «la volonté du film était de créer des héroïnes marocaines». FIFM 2022: «Jours d'été» de Faouzi Bensaïdi, à l'ouverture de la section parallèle Panorama Marocain Cette Marocaine, qui fait carrière en France, est née en 1984 à Casablanca. Yasmine Benkirane a d’abord entrepris des études de philosophie et de communication à Paris, avant de travailler à Buenos Aires, à San Francisco, de revenir à Paris avant de s'établir à Londres. Formée par la Fémis (l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, à Paris), Yasmine Benkirane écrit des scénarios, aussi bien pour la télévision que pour le cinéma.

Par Qods Chabaa et Adil Gadrouz