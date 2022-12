© Copyright : Spotify Maroc

Les démêlés d'ElGrandeToto avec la justice marocaine ne semblent pas avoir entamé sa cote de popularité. Pour preuve, le rappeur marocain a décroché pour la troisième année consécutive le titre décerné par la plateforme Spotify Maroc de «l'artiste le plus écouté» dans le pays.

ElGrandeToto est donc, à en croire la version marocaine de la plateforme de streaming musical Spotify, «l’artiste le plus écouté au Maroc». Dans un communiqué, Spotify Maroc précise ainsi qu'«ElGrandeToto vient en première place pour la troisième année consécutive, partageant le podium avec Tagne et Draganov».

Selon la version marocaine de Spotify, les meilleures chansons de cette année 2022, soit les plus «streamées» sur cette plateforme, sont «Magic» de Kouz 1, directement suivie de «Salade Coco» d’ElGrandeToto. Le tube «Lovenantiti» de Cklay, en collaboration avec le même ElGrandeToto, est arrivé à la troisième place du classement Spotify Maroc de ses listes des meilleures chansons du Maroc. Ce titre est directement suivi de «Christmas Tree», de V (BTS), et de «Lbaroud», de Draganov, respectivement classés à la quatrième et à la cinquième position.

Et dans la catégorie des «Albums les plus écoutés au Maroc», Spotify Maroc annonce que «Caméléon» d’ElGrandeToto est celui qui est le plus streamé, directement suivi de celui de Draganov. «Arabi», d'Inkonnu, arrive à la troisième position, et «Jackpot» de Stormy et Tagne, puis «٤in (Act 1)» de Don Bigg atterrissent respectivement à la quatrième et à la cinquième position.

Le communiqué de Spotify Maroc signale aussi que cette année, davantage d'artistes égyptiens sont arrivés en tête, dans sa liste des «artistes arabes les plus streamés dans la région», Wegz devenant ainsi «l'artiste arabe le plus streamé de l'année». Sa chanson «El Bekht» est aussi «la plus diffusée dans la région», assure la version marocaine de la plateforme de streaming musical.

Parmi les autres noms figurant sur la liste «des artistes arabes les plus écoutés», figurent donc, en plus d'ElGrandeToto, Marwan Mousa, Marwan Pablo et Tagne.



Voici, selon Spotify Maroc, le top ten des «Artistes Arabes de la région»

1. Wegz

2. ElGrandeToto

3. Marwan Mousa

4. Marwan Pablo

5. Tagne

6. Essam Sasa

7. Muslim - مُسلِم

8. Mohamed Hamaki

9. Cairokee

10. Ahmed Saad

Et toujours selon Spotify Maroc, le top ten des «Chansons Arabes de la région»

1. “El Bakht” by Wegz

2. “Etnaset” by Muslim - مُسلِم

3. “Aleky Eyoun” by Ahmed Saad

4. “Matkhafeesh Yamma” by Ali Loka and Ouzzy

5. Elghazala Ray2a by Karim Mahmoud Abdelaziz and Mohamed Osama

6. “Barbary” by Marwan Pablo

7. love nwantiti North African Remix by ElGrande Toto and CKay

8. “Magic” By kouz1

9. “Min Awel Dekika” by Elissa and Saad LMjarred

10. “B3ouda ya Bladi” by Wegz