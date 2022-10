© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

VidéoAprès des propos tenus sur scène, jugés offensants, El Grande Toto a voulu se défendre et a tenu en ce dimanche 23 octobre 2022 à Rabat, avec son avocat, maître Abdelfettah Zahrach, une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté à plusieurs reprises ses «excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés».

De nombreux représentants des médias et des journalistes ont pris part à cette conférence de presse, au cours de laquelle El Grande Toto a précisé qu’il présentait ses excuses «aux autorités, à la police et à tous ceux qui se sont sentis offensés».

Célèbre rappeur, considéré comme étant l’un des meilleurs du genre en Afrique du Nord, voire dans en Afrique de l'Ouest, il a aussi assuré ses fans «qu’il continuera à développer le rap, pour que cette musique soit toujours la favorite des jeunes».

«J’étais mal compris [après la soirée de Rabat et d'autres, Ndlr], je présente également mes excuses aux autorités, à la police et à ceux qui ont tenté de me trîiner devant la justice. Je suis désolé pour les propos incompris. Il n’y avait aucune intention de ma part de blesser qui que ce soit. Je ne suis pas quelqu’un qui veut du mal à autrui», a-t-il expliqué.

El Grande Toto a aussi manifesté des signes de regret, comme le long silence qu’il a observé au cours de cette conférence, au cours de laquelle ce fut surtout son avocat, Abdelfettah Zahrach (USFP), l’un des meilleurs avocats du barreaux du Maroc, qui a pris la parole.

Me Zahrach a expliqué le vrai sens des excuses et du pardon du rappeur, dans une «société marocaine, dynamique et indulgente. Il a répété pas moins de 20 fois, lors de la conférence, les mots Excuses et Indulgence».

«Nous sommes des êtres humains, Toto n’est pas un ange sur terre, il n’est ni un messie ni un prophète, il est comme nous tous, un simple être humain qui peut se tromper, il n’est pas un responsable religieux, comme il n’est pas un homme politique», a affirmé Me Zahrach, qui a appelé à mettre «fin à ce débat», qui «n’a que trop duré».

«Je dis stop à cette vague de calomnies et d’attaques, dont fait l’objet Toto, laissons la justice faire son travail», a-t-il lancé, faisant référence à deux plaintes déposées contre le chanteur, auprès des services de police de la wilaya de Casablanca.

Abdelfettah Zehrach a aussi exprimé «le plus grand respect» qu'il voue, ainsi que son client, à la justice du Royaume. «Toto croit en la justice de son pays, à la Constitution et à l’Etat de droit du Maroc, il ne se dérobera pas de la justice, et il a des arguments et des preuves», a souligné l’avocat, qui a aussi indiqué que le rappeur avait été convoqué à se présenter, ce lundi 24 octobre 2022, à la wilaya de la Sûreté nationale de Casablanca.

«Nous ignorons les causes de cette convocation, mais El Grande Toto ira [demain], lundi, à la police, pour répondre aux raisons de sa convocation», a indiqué l’avocat.