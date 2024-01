Parution du beau-livre «Maroc, Royaume de lumière» sur la richesse culturelle marocaine, publié par les éditions Assouline

Ce beau-livre de photographies artistiques accompagnées de leurs textes poétiques offre aux lecteurs l’opportunité d’explorer les magnifiques villes du Maroc et leurs métiers traditionnels. Il reflète également les sentiments de Mehdi Qotbi, artiste-peintre et président de la Fondation des musées du royaume du Maroc qui voit le pays et ses gens comme une célébration de la lumière, de la couleur et de la communauté.

Extraits du livre "Morocco Kingdom of light", édition Assouline.. DR

Ce livre est conçu pour emmener les lecteurs en voyage à travers le Maroc, des rues animées de Marrakech aux paisibles montagnes de l’Atlas avec la collaboration du photographe Oliver Pilcher qui a capturé l’essence de ces lieux. Ce beau-livre est enrichi par la contribution d’Ariel Wizman, écrivain et musicien d’origine marocaine, qui offre des commentaires perspicaces sur l’histoire et la culture du pays.

En plus de «Maroc, royaume de lumière», les éditions Assouline ont récemment publié «Arts décoratifs marocains» de Philippe Saharoff. Ce travail, développé sur trois ans, met en valeur la diversité des arts et métiers du Maroc, du travail du cuir à Marrakech à la menuiserie d’Essaouira. Il présente également une variété de formes d’art marocaines telles que le zellige, la poterie et la ferronnerie, et met en avant des pièces de la collection du roi Mohammed VI, en faisant une référence complète sur l’artisanat marocain.

Ces publications visent à faire plus que simplement montrer la beauté et la culture du Maroc. Elles cherchent à encourager les visiteurs étrangers à explorer le Royaume chérifien, ce qui peut contribuer au processus de redynamisation économique après le séisme. En présentant la diversité du patrimoine culturel du pays, la maison d’édition Assouline espère inspirer les voyages et le contact des touristes passionnés par l’art avec les artisans locaux.

Ces deux livres qui entament leur vie dans les meilleures librairies du Maroc et à l’étranger ne se limitent pas à raconter l’histoire du Maroc, mais illustrent la richesse artistique mémorielle du pays, invitant les lecteurs à découvrir la civilisation marocaine plusieurs fois millénaire et à se fondre dans la culture vibrante du Maroc.