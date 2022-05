© Copyright : DR

Après s’être mis en veilleuse pendant ces deux années de crise sanitaire, les festivals de musique électronique signent leur grand retour dès le début de la saison estivale, et promettent d’enflammer la scène. Au menu, une programmation riche et unique pour faire vibrer les «techno lovers», et unir sur les pistes de danse les corps et les esprits.

De la techno, des couleurs vives, des déguisements incroyables et une ambiance plus que festive! C’est la promesse de ces festivals de musique électronique qui auront bien lieu cette année au Maroc et qui promettent d’attirer le plus grand nombre de fans de décibels, surtout après ces deux longues années de pause due à la pandémie de Covid-19.

Origins Festival, Primitif Festival, Oasis Festival et Moga Festival... Mis à part l’Atlas Electronic Festival, ces rendez-vous incontournables de la techno vont donc bien reprendre en 2022. Certains ont d’ores et déjà dévoilé leurs dates et leur programmation, quand d’autres attendent de finir de ficeler leur organisation avant de se prononcer. C’est d’ailleurs le cas d’Oasis Festival.

Ces festivals à solide réputation reprennent petit à petit au plaisir des professionnels et des clubbers, nationaux et étrangers. Mais ce n’est pas tout. Pour le plus grand bonheur des mélomanes, certains comités d’organisation proposent même des offres de bénévolat pour ceux qui, coûte que coûte, souhaitent faire partie de l’aventure.

Origins Festival

En ce début de saison estivale, le bal s’ouvrira avec Origins Festival, qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, dans le désert d’Agafay, près de Marrakech. Dans un décor ultime et intime, cette troisième édition promet une expérience sans pareille avec en vedette un éventail d’artistes reconnus mondialement, tels que le fameux duo allemand Hidden Empire, le bel Italien Toto Chiavetta, ou encore la grande spécialiste de techno et de deep house Magdalena.

Deux beaux jours d’immersion totale dans une expérience musicale et artistique exceptionnelle, pour raconter une histoire, celle de la musique, créant ainsi un moment d’osmose artistique parfaite.

Primitif Festival

Le Primitif Festival revient du 7 au 11 septembre prochains pour encore plus de musique à Marrakech. Regroupant un public venu du monde entier autour d’un genre musical majeur, la psytrance, cet évènement met également à l’honneur d’autres genre musicaux tels que la techno, la drum and bass (DnB) et bien d’autres.

Ce rendez-vous à ne pas rater tente de mixer ces différents styles de musique avec la culture marocaine, tout en mettant en avant la diversité et la richesse du pays à travers l’échange interculturel, tout cela dans une démarche consciente, respectueuse des traditions locales et éco-responsable.

La philosophie du Primitif Festival est basée sur le retour aux temps où l’Homme menait une simple vie, en osmose avec ses proches et avec tous les éléments de la Terre-mère. Un retour aux sources et aux origines est assuré pendant cette aventure de 4 jours.

Oasis Festival

Les soirées non-stop de l’Oasis Festival font carton plein, au point que ce rendez-vous est aujourd’hui listé dans les meilleurs festivals internationaux.

Ce festival boutique selon le jargon des spécialistes de l’évènementiel prévoit une édition 2022 assez spéciale. Réunissant des milliers de festivaliers du monde, cette manifestation musicale s’étalera sur six jours au lieu de trois, du 20 au 26 septembre, mais cette fois-ci à Dakhla, et non pas la Ville ocre.

Pour le moment, les organisateurs de l’Oasis Festival ont juste annoncé les dates. La programmation reste à venir. Ils promettent ainsi six jours de festivité dans un cadre euphorique qui respecte l’essence de la culture marocaine, et un line-up éclectique allant des virtuoses internationaux aux nouveaux talents émergents. Sans oublier les différents stands qui l’animent tout au long de la journée, les ateliers de yoga, et le corner streed food marocain.

Moga Festival

Enfin, le clou de la saison festive, c'est le retour tant attendu du Moga Festival du 30 septembre au 2 octobre prochains, dans sa ville d’origine, Essaouira, après s’être délocalisé l’année dernière au Portugal.

Pour cette édition, les organisateurs promettent une programmation unique et spéciale dans son genre, pour faire vibrer les corps et esprits présents sur la piste de danse. Au menu, des prestations musicales électroniques immersives, des «beach parties», ainsi que plusieurs autres activités, comme le yoga, le surf, des conférences et bien d’autres.

Ce festival tend à révolutionner les principes fondamentaux du voyage et de la fête, à travers la communauté «MogaTribe», soucieuse de construire et de partager des moments forts, basés sur l’amour de la musique, ainsi que sur le respect et l’estime de soi et des autres.

Et parce que la musique est sans frontières linguistiques et géographiques, le temps de tous ces festivals, tout le monde parle le même langage, celui de la danse.