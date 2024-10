Les aphorismes de Mustapha Kebir Ammi. L’esthétique

L’esthétique est une interrogation –du monde– davantage qu’une célébration de la Beauté. C’est cela que laisse entendre, et clairement, le héros du Pavillon d’or, de Mishima, quand il dit: «La Beauté peut-elle être aussi laide?»

Mizogushi dit cela à l’instant où il réalise une discordance et un déséquilibre dans le monde. C’est une interrogation existentielle, liée à la nécessité de vivre.

L’esthétique est une arme.

La seule –peut-être– pour trouver un chemin de lumière.

C’est la main armée de cette part nichée au fond de nous, indestructible, qui agit en silence et dans l’ombre, pour aller au plus près des autres et s’approprier le monde.

Tout cela, cette route qui nous engage davantage qu’elle n’obéit à notre choix, se complait dans le désordre et la déraison

Tout cela est ardu

Et requiert d’être à tout le moins à équidistance du cœur et de la raison

Pour être dans la part du monde qui nous revient

La Beauté, c’est le monde

Et la laideur est le fruit de ces ouvrières habiles que sont nos mains

Ces ouvrières hors pair qui profanent ce qui ne se soumet pas à elles.

Aucun sanctuaire ne trouve grâce à leurs yeux

Aucun horizon

Aucune aube

Radieuse ou incandescente

Puisque le monde, pour elles, doit être recomposé sans cesse.