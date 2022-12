© Copyright : DR

L'édition 2023 du Salon international de l'édition et du livre aura lieu à Rabat. Pour la deuxième année consécutive, le SIEL s'installe dans la capitale du Maroc, qui va accueillir cette grand-messe du livre du 1er au 11 juin prochain, selon les premières indiscrétions.

Le Salon international de l’édition et du livre se tiendra une fois encore à Rabat. Finie donc la polémique de l’an dernier lorsque plusieurs professionnels du livre ont contesté le transfert du SIEL de son cadre historique de Casablanca vers Rabat.

Il semble que beaucoup aient changé d’avis après avoir constaté que l’organisation et le choix du lieu étaient bien mieux adaptés. «A Rabat, le Salon est mieux organisé. Le bâtiment de la Foire de Casablanca est délabré…», explique une éditrice dans une déclaration pour Le360.

Aux dernières nouvelles, l’édition 2023 du Salon international de l’édition et du livre aura lieu du 1er au 11 juin. Une date qui coïnciderait avec l’organisation de deux autres évènements livresques, à savoir Littératures itinérantes, et le Salon international de l’édition et du livre de Tanger organisé par l’Institut français du Maroc. L’occasion peut-être de réfléchir à une synergie entre les trois messes du livre et de co-programmer des évènements parallèles en marge du SIEL.

En 2022, le déménagement du SIEL à Rabat s'est fait sur le terrain de l’OLM Souissi. Les stands des éditeurs internationaux et nationaux ont pris place sur un espace d'une superficie de 7.278 mètres carrés.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Salon international de l’édition et du livre a mobilisé, l’année dernière, un budget de 20 millions de dirhams et a vu la participation de 57 pays et 237 exposants, dont 111 Marocains.